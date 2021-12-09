Sivas'ta "Aşık Veysel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in yaşamını konu alan "Aşık Veysel" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 25 Ekim 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelen Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatını konu alan "Aşık Veysel" isimli oyunla perdelerini açtı.

Ankara Devlet Tiyatrosu (ADT) yapımı "Aşık Veysel" oyunu, Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi.

Aşık Veysel'i canlandıran Osman Nuri Ercan tarafından kaleme alınan oyunu Alpay Ulusoy yönetti.

Gölge canlandırma tekniğinin kullanıldığı, ünlü halk ozanının türkülerinin seslendirildiği oyunu tiyatroseverler beğeniyle izledi.

Oyun, yarın da saat 19.30’da aynı yerde sahnelenecek.



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