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Sivas'ta bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı

12.10.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir okulda çıkan kavgada 3 öğrenci bıçakla yaralandı.

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çıraklık eğitimine giden öğrenciler arasında okul bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Şüpheli M.A. (17), tartıştığı M.C.A.K. (16), Y.G. (17) ve M.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Hafif şekilde yaralanan öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli M.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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