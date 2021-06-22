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Sivas'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

22.06.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Akkaya köyünde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören komşuları A.K'yi (87) kurtarırken evde bulunan eşi E.K'yi (89) çıkarmayı başaramadı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından E.K'nin cesedine ulaşıldı.

Ceset, Hafik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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