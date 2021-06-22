Sivas'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Akkaya köyünde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören komşuları A.K'yi (87) kurtarırken evde bulunan eşi E.K'yi (89) çıkarmayı başaramadı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından E.K'nin cesedine ulaşıldı.

Ceset, Hafik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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