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Sivas'ta bu hafta dünya klasiklerinden "Peter Pan" sahnelenecek

09.05.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bu hafta dünya klasiklerinden "Peter Pan" sahnelenecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta dünya klasiklerinden "Peter Pan" adlı oyunu seyirciyle buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, James Matthew Barrie tarafından kaleme alınan, Can Gürzap’ın Türkçe'ye çevirdiği, Ozan Kalkan'ın yönettiği Peter Pan, 11 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te perdelerini açacak.

Seyredenleri kostüm, dekor ve oyuncu performanslarıyla etkileyecek oyun, 14 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 ve 19.30’da yeniden sahnelenecek.

Oyunun biletleri, "www.biletinial.com" internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

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