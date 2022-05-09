Sivas'ta bu hafta dünya klasiklerinden "Peter Pan" sahnelenecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta dünya klasiklerinden "Peter Pan" adlı oyunu seyirciyle buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, James Matthew Barrie tarafından kaleme alınan, Can Gürzap’ın Türkçe'ye çevirdiği, Ozan Kalkan'ın yönettiği Peter Pan, 11 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te perdelerini açacak.

Seyredenleri kostüm, dekor ve oyuncu performanslarıyla etkileyecek oyun, 14 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 ve 19.30’da yeniden sahnelenecek.

Oyunun biletleri, "www.biletinial.com" internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.



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