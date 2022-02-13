Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

U.M. (25) yönetimindeki 06 GDN 04 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan U.M, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz