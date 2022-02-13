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Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

13.02.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

U.M. (25) yönetimindeki 06 GDN 04 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan U.M, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Sivas

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Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

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