YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

Sivas'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

27.05.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas’ta ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişinin cesedi bir köy mezarlığında toprağa gömülü olarak bulundu.

Kümbet Mahallesi'nde E.Ö. (28) 20 Mayıs'ta arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı.

Annesi H.T, oğlunun eve dönmemesi üzerine polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, kayıp E.Ö'nün bulunması için özel ekip kurdu.

Özel ekibin yaptığı araştırma sonucu, E.Ö'nün arkadaşları B.A. (38), K.İ. (24) ve İ.P. (32), şüpheli olarak gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinde K.İ'nin, E.Ö'yü darbederek öldürdüğünü ve Bademkaya köyü yakınındaki mezarlık alana gömdüklerini itiraf ettiler.

Bunun üzerine köye giden polis ekipleri, toprağa gömülen E.Ö'nün cesedini buldu.

E.Ö'nün cesedi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aranan kişi seri katil çıktı! Canlı yayında kan donduran itirafAranan kişi seri katil çıktı! Canlı yayında kan donduran itiraf
Sivas, Kayseri ve Kırşehir'de kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildiSivas, Kayseri ve Kırşehir'de kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 27 Mayıs Perşembe

İmsak
03:13
Sabah
05:01
Öğle
12:34
İkindi
16:30
Akşam
19:57
Yatsı
21:37

Sivas Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Perşembe

Ferhat Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.