Sivas'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas’ta ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişinin cesedi bir köy mezarlığında toprağa gömülü olarak bulundu.

Kümbet Mahallesi'nde E.Ö. (28) 20 Mayıs'ta arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı.

Annesi H.T, oğlunun eve dönmemesi üzerine polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, kayıp E.Ö'nün bulunması için özel ekip kurdu.

Özel ekibin yaptığı araştırma sonucu, E.Ö'nün arkadaşları B.A. (38), K.İ. (24) ve İ.P. (32), şüpheli olarak gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinde K.İ'nin, E.Ö'yü darbederek öldürdüğünü ve Bademkaya köyü yakınındaki mezarlık alana gömdüklerini itiraf ettiler.

Bunun üzerine köye giden polis ekipleri, toprağa gömülen E.Ö'nün cesedini buldu.

E.Ö'nün cesedi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

