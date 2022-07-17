Sivas'ta köyde çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Günyamaç köyünde çıkan yangında, 2 ev, 3 ahır, 2 samanlık ve 1 garaj kullanılamaz hale geldi.

Osman Karakaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede bitişikteki İsa Karagöl'e ait eve sıçradı.

Köylülerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 4 vatandaşa, köyde bekletilen ambulansta oksijen verildi.

İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 ev, 3 ahır, 2 samanlık ve 1 garaj kullanılamaz hale geldi.



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