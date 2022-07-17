YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta köyde çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü

Sivas'ta köyde çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü

17.07.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta köyde çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Günyamaç köyünde çıkan yangında, 2 ev, 3 ahır, 2 samanlık ve 1 garaj kullanılamaz hale geldi.

Osman Karakaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede bitişikteki İsa Karagöl'e ait eve sıçradı.

Köylülerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 4 vatandaşa, köyde bekletilen ambulansta oksijen verildi.

İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 ev, 3 ahır, 2 samanlık ve 1 garaj kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyorSivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor
Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptıGercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptı
Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan aileden biri çocuk 2 kişi öldüErzurum'da silahlı saldırıya uğrayan aileden biri çocuk 2 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
yangın Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:22
Sabah
05:11
Öğle
12:43
İkindi
16:39
Akşam
20:05
Yatsı
21:46
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.