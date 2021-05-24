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Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

24.05.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı önündeki kavşakta C.F. yönetimindeki 06 AAG 44 plakalı otomobil ile O.A. yönetimindeki 58 ACM 623 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Savrulan araçlar yol kenarındaki kaldırıma ve ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada sürücüler C.F, O.A. ile iki araçta bulunan 5 kişi daha yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu belirtildi.

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