Sivas'ta sağanak etkili odu

SİVAS (AA) - Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gündüz etkili olan sıcak hava öğleden sonra yerini yağmura bıraktı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunaklı yerlere sığındı.

Sağanak nedeniyle sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sağanak, bazı binalarda yağmur suyu giderlerinin taşmasına yol açtı.



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