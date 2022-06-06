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Sivas'ta sağanak etkili odu

06.06.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta sağanak etkili odu

SİVAS (AA) - Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gündüz etkili olan sıcak hava öğleden sonra yerini yağmura bıraktı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunaklı yerlere sığındı.

Sağanak nedeniyle sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sağanak, bazı binalarda yağmur suyu giderlerinin taşmasına yol açtı.

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