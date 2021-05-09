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Sivas'ta şiddetli fırtına ağaçları devirdi

09.05.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sitenin bahçesindeki ahşap kameriyenin uçması ve trafonun patlama anı kameralara yansıdı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü.

Kentte dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle Gökmedrese Mahallesi'nde devam eden "Kale Projesi" içerisinde yer alan bir ağaç kökünden söküldü.

Ağacın dalları da fırtınanın etkisiyle kırıldı. Kentte birçok noktada da ağaçlar kökünden söküldü.

Şeyhşamil Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde bulunan ahşap kameriyenin uçma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

İl merkezindeki bir trafonun patlama anı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivas Valiliği dün yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ilimiz genelinde 31 araçta, 36 bina çatısında, 4 otobüs durağında, 3 elektrik hattında ve 6 iş yerinde zarar meydana gelmiştir. Yaralanan herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır." ifadelerine yer vermişti.

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