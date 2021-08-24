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Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

24.08.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Balkara köyünde yaşayan Y.K. (43) ile husumetli olduğu Z.Ş. (64) ve A.Ş. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, av tüfeği ile ateş açtığı Z.Ş. ve A.Ş'yi yaraladı.

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Z.Ş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli Y.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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