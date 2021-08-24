Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Balkara köyünde yaşayan Y.K. (43) ile husumetli olduğu Z.Ş. (64) ve A.Ş. (17) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, av tüfeği ile ateş açtığı Z.Ş. ve A.Ş'yi yaraladı.
Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Z.Ş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şüpheli Y.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz