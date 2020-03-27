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Sivas'ta terminale gelen yolcuların ateşi ölçülüyor

SİVAS HABERLERİ  | 27.03.2020 11:15 | Son Güncelleme

Sivas'ta terminale gelen yolcuların ateşi ölçülüyor

SİVAS (AA) - Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yolcuların ateşi ölçülmeye başlandı.

Sivas Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı ek tedbirler uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde giriş ve çıkışlar tek kapıdan yapılıyor. Görevliler yolcuların ateşini ölçüyor, yüksek ateşli birisi tespit edilmesi durumunda ise sağlık ekiplerine haber veriyor.

Uygulamayla ilgili bilgi veren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivas'a gelen tüm yolcuların şehre dağılmadan önce ateşini ölçeceğiz. Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve belediyemiz koordinesinde, tehlike sınırını aşan vaka olursa kolluk kuvvetlerimiz aracılığıyla hastanın hastaneye sevkini sağlayacağız. Buradaki amacımız, şehrimizde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hilmi Bilgin koronavirüs Otogar Sivas

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