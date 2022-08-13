YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta yerli şeker pancarı tohumu geliştirilme çalışmaları sürüyor

Sivas'ta yerli şeker pancarı tohumu geliştirilme çalışmaları sürüyor

13.08.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy: - "Mevcut çeşitlerden üstün bir çeşit yakalamamız gerekiyor. Bunun için de dünyada hangi teknikler kullanılıyorsa biz de o tekniklerle ıslah çalışmalarına devam ediyoruz"

SİVAS (AA) - Sivas'ta 3 üniversitenin iş birliğiyle 450 şeker pancarı genotipi üzerinde yürütülen ıslah çalışmalarıyla yerli ve milli tohum elde edilerek dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Kentte, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinin girişimiyle yaklaşık 3 yıl önce hastalıklara ve farklı iklim koşullarına dayanıklı yerli şeker pancarı tohumu elde edilmesine yönelik proje geliştirildi.

Projeye, iş birliği protokolleri ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi akademisyenleri de destek verdi.

Bu çerçevede, SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi laboratuvarlarında 450 farklı şeker pancarı genotipi üzerinde melezleme çalışmalarına başlandı.

Fakülte bünyesindeki Tarımsal Ar-Ge Merkezi'nde deneme ekimi de yapılan şeker pancarı tohumlarının morfolojik gelişimlerinin iyi düzeyde olduğu gözlemlendi.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı da olan SBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy, AA muhabirine, Türkiye'nin şeker pancarı tohumluğunda yüzde 100 dışa bağımlı olduğunu dile getirerek, "Bugün piyasaya hakim olan birkaç şirket var ve bunların hepsi yurt dışı menşeili. Bu nedenle üniversite olarak yerli tohum geliştirilmesine yönelik çalışma başlattık ve devam ediyoruz. 450 farklı şeker pancarı genotipi üzerinde çalışıyoruz. Bu genotiplerde melezleme çalışmalarını fakültemizin moleküler genetik ve biyoteknoloji laboratuvarlarında yürütüyoruz." dedi.

Her bir genotipin yapılarının birbirinden farklı olduğuna dikkati çeken Karaköy, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar içerisinde hastalıklara ve iklim koşullarına dayanıklılık bakımından farklı özellikler gösterenler var. Biz bunları belirleyerek melezleme yapıyoruz. Mevcut çeşitlerden üstün bir çeşit yakalamamız gerekiyor. Bunun için de dünyada hangi teknikler kullanılıyorsa biz de o tekniklerle ıslah çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmalar sona erdiğinde ilk yerli ve milli şeker pancarı tohumlarını çiftçimizin hizmetine sunacağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor'un yeni transferi Kader Keita, sağlık kontrolünden geçtiSivasspor'un yeni transferi Kader Keita, sağlık kontrolünden geçti
Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması:Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması:
Antalya'da banka şubesi müdürü rehin alındıAntalya'da banka şubesi müdürü rehin alındı
Anahtar Kelimeler:
şeker pancarı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sivas tohum yerli

Sivas Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:35
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:39
Yatsı
21:08
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Durumu net göremeyecek kadar yakınsınız! Biraz geride durun

Durumu net göremeyecek kadar yakınsınız! Biraz geride durun

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.