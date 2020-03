Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen etkinlikte konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını söyledi.

Türkiye'nin milli güvenliğinin sınırlarının ötesinde başladığını dile getiren Burkay, şunları kaydetti:

"Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

- Eskişehir

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler de oda binasında yaptığı açıklamada, 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşunun hep birlikte Mehmetçiğe destek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Suriye ile ilgili barış ve huzur odaklı çabalarının pek çok ülkede karşılık görmediğine dikkati çeken Güler, "Buradan tekrar sesleniyoruz: Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.