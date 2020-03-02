Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te bazı oda, borsa, dernek ve sendikalarca, İdlib'de rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla basın açıklamaları yapıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen etkinlikte konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını söyledi.

İdlib'deki hain saldırıya ilişkin ortak tepkilerini gösterdiklerini belirten Burkay, "Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Türk askerinin hem ülke sınırlarını hem de mazlumları korumak için bölgeye gittiğini anlatan Burkay, Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünyanın sessiz kaldığını vurguladı.