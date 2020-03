Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

- Bitlis

Bitlis'te Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri de basın toplantısı düzenledi.

Basın metnini okuyan Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini belirtti.

Türk devleti ve ordusunun Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini anımsatan Tezcan, bu acımasız saldırının sahiplerinin de bunun bedelini ödeyeceğini vurguladı.

"Bahar Kalkanı Harekatı ile de bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu herkes bilsin ki biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız." diyen Tezcan, "Şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın ve atılacak her adımın arkasındayız" ifadelerini kullandı.