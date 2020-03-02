Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

VAN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te bazı oda, borsa, dernek ve sendikalarca, İdlib'de rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla basın açıklamaları yapıldı. Van Ticaret ve Sanayi Odasındaki (Van TSO) toplantıda, ortak açıklama metnini Van TSO Başkanı Necdet Takva okudu. Sivil toplum kuruluşları olarak her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ederek bugün de İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkilerini gösterdiklerinin altını çizen Takva, 81 ilden, Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu adına açıklamayı yaptığını söyledi. Takva, şunları kaydetti: "Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun, Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı."

- Hakkari Hakkari'de de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerince Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda basın toplantısı düzenlendi. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, burada yaptığı açıklamada, söz konusu açıklamanın 81 ilde ortak yapıldığını anımsattı. İdlip'te rejim güçlerinin Mehmetçiğe yönelik hain saldırısına ortak tepki gösterdiklerine vurgu yapan Taş, "Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhu şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." dedi. - Muş Muş Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına açıklama yapan Oda Başkanı Erdal Koç, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Askerlerin İdlib'te ülke sınırlarını ve mazlumları koruduğunun altını çizen Koç, "Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez." diye konuştu.

- Bitlis Bitlis'te Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri de basın toplantısı düzenledi. Basın metnini okuyan Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini belirtti. Türk devleti ve ordusunun Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini anımsatan Tezcan, bu acımasız saldırının sahiplerinin de bunun bedelini ödeyeceğini vurguladı. "Bahar Kalkanı Harekatı ile de bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu herkes bilsin ki biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız." diyen Tezcan, "Şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın ve atılacak her adımın arkasındayız" ifadelerini kullandı.