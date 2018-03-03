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Siyah Beyaz Aşk 20. yeni bölüm 2. fragmanında Aslı kime ateş ediyor? (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ  | 03.03.2018 12:58 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları Kanal D'de ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk dizisinin başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay yer alıyor. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanında Aslı'nın birisine silahını doğrulttuğu ve ateş ettiği görülüyor. Aslı kimi vurdu? Yiğit, Ferhat'a babasının Namık olduğunu söyleyecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk 20. yeni bölüm 2. fragmanı...

Siyah Beyaz Aşk 20. yeni bölüm 2. fragmanında Aslı kime ateş ediyor? (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 20. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer aldığı Siyah Beyaz Aşk dizisi son bölümünde Yiğit, Yeter'in itirafları sonrasında Ferhat'ın babasının Namık olduğunu ve Namık'ı vuranın da Yeter olduğunu öğrenmişti. Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde Yiğit, Ferhat'a bu gerçeği söyleyecek mi? Fragmanda en çok merak edilen ise Aslı'nın kime silahını doğrultuğu oldu. İşte Siyah Beyaz Aşk 20. yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 20. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 2. fragmanı heyecan yarattı. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Yeter, hapishanede kendini ziyarete gelen Namık'a Ferhat'ın babasının kim olduğunu Yiğit'e söylediğini açıklıyor. Bunun üzerine Namık soluğu Yiğit'in yanında alıyor. Yiğit'e bu sırrı saklamasını söyleyip tam odadan çıkarken Ferhat ile karşı karşıya geliyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde Yiğit, Ferhat'a gerçekleri söyleyecek mi? Aslı kime silah doğrultuyor ve ateş ediyor?



SİYAH BEYAZ AŞK 20. BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz AŞk yeni bölüm fragmanında Aslı'nın silahlarla bezeli bu hayatın içine çekilmesiyle nasıl biri olduğunu sorgulamaya başlıyor. Giderek bu yaşama ait olmadığını fark eden ve endindeki değişimin farkına varan Aslı, Ferhat'tan önceki hayatını gözünün önüne getiriyor ve şuan yaptıkları karşısında şaşkınlık yaşıyor. Ferhat'ın tehlikeli dünyasında giderek ona benzemeye başlayan Aslı ne yapacak?



**SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk 19. bölüm ile ekrandaydı. Dizinin son bölümünde, Aslı zor zamanlardan geçti. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı Siyah Beyaz Aşk 19. bölümde Uğur Aslan'ın canlandırdığı Cem karakteri öldü. Dizide doktor Aslı'nın polis ağabeyi olan Cem karakterinin ölümü izleyenleri üzüntüye boğdu.

Ailelerinin başına gelen tüm tehlikelerin sorumlusu olarak görülen Aslı, Namık Emirhan tarafından öldürülmek istenir. Bunun için Cüneyt’i görevlendiren Namık, Aslı ile Özgür’ün parktayken kaçırılmalarını sağlar. Bu haber Ferhat ile Yiğit’i iş birliğine zorlar ve iki kardeş bulabilmek için her şeyi göze alırlar. Aslı, kaçırıldığı adamlar tarafından serbest bırakıldıktan sonra Özgür için istenen fidyeyi dile getirir. Bu fidyeyi ödeyemeyecek olan Yiğit, tüm onurunu hiçe sayarak dayısı Namık Emirhan’ın evine gider ve elini öper. Oğlu Özgür’ü kurtarabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan Yiğit, olayların perde arkasını bilmemektedir.

Namık Emirhan ise bu kahramanlık fırsatını kaçırmaz ve Özgür’ün tutulduğu yere parayla gider. Özgür’ü kurtarmayı başarır ve polis ekipleri her yerde suçluları arar. Komiser Cem, arkaya kaçtıklarını öğrendiği suçluların peşinden koşar. Cem, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar. Zira Aslı ile Özgür’ü kaçıranın Cüneyt olduğunu öğrenir. Cüneyt, bu gerçeğin ortaya çıkmasından korkar ve Cem’in göğsüne ateş eder.

Silah seslerini duyan Aslı ile Ferhat da olay yerine gelir. Aslı, abisi Cem’in vurulduğunu görünce çaresizce onu kurtarmaya çalışır. Hastaneye kaldırılan Cem, büyük bir savaş vermek zorundadır. Aslı, abisi Cem’in ameliyatını üstlenir ve onu hayata döndürebilmek için büyük bir uğraş verir. Bu sırada Cüneyt boş durmaz ve yarım kalan işini tamamlayabilmek için yeniden harekete geçer.

Siyah Beyaz Aşk son bölümü izle

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