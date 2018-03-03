Siyah Beyaz Aşk 20. yeni bölüm 2. fragmanında Aslı kime ateş ediyor? (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 20. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer aldığı Siyah Beyaz Aşk dizisi son bölümünde Yiğit, Yeter'in itirafları sonrasında Ferhat'ın babasının Namık olduğunu ve Namık'ı vuranın da Yeter olduğunu öğrenmişti. Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde Yiğit, Ferhat'a bu gerçeği söyleyecek mi? Fragmanda en çok merak edilen ise Aslı'nın kime silahını doğrultuğu oldu. İşte Siyah Beyaz Aşk 20. yeni bölüm fragmanı... SİYAH BEYAZ AŞK 20. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 2. fragmanı heyecan yarattı. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Yeter, hapishanede kendini ziyarete gelen Namık'a Ferhat'ın babasının kim olduğunu Yiğit'e söylediğini açıklıyor. Bunun üzerine Namık soluğu Yiğit'in yanında alıyor. Yiğit'e bu sırrı saklamasını söyleyip tam odadan çıkarken Ferhat ile karşı karşıya geliyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde Yiğit, Ferhat'a gerçekleri söyleyecek mi? Aslı kime silah doğrultuyor ve ateş ediyor?





SİYAH BEYAZ AŞK 20. BÖLÜM FRAGMANI Siyah Beyaz AŞk yeni bölüm fragmanında Aslı'nın silahlarla bezeli bu hayatın içine çekilmesiyle nasıl biri olduğunu sorgulamaya başlıyor. Giderek bu yaşama ait olmadığını fark eden ve endindeki değişimin farkına varan Aslı, Ferhat'tan önceki hayatını gözünün önüne getiriyor ve şuan yaptıkları karşısında şaşkınlık yaşıyor. Ferhat'ın tehlikeli dünyasında giderek ona benzemeye başlayan Aslı ne yapacak?



**SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Kanal D'nin sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk 19. bölüm ile ekrandaydı. Dizinin son bölümünde, Aslı zor zamanlardan geçti. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı Siyah Beyaz Aşk 19. bölümde Uğur Aslan'ın canlandırdığı Cem karakteri öldü. Dizide doktor Aslı'nın polis ağabeyi olan Cem karakterinin ölümü izleyenleri üzüntüye boğdu. Ailelerinin başına gelen tüm tehlikelerin sorumlusu olarak görülen Aslı, Namık Emirhan tarafından öldürülmek istenir. Bunun için Cüneyt’i görevlendiren Namık, Aslı ile Özgür’ün parktayken kaçırılmalarını sağlar. Bu haber Ferhat ile Yiğit’i iş birliğine zorlar ve iki kardeş bulabilmek için her şeyi göze alırlar. Aslı, kaçırıldığı adamlar tarafından serbest bırakıldıktan sonra Özgür için istenen fidyeyi dile getirir. Bu fidyeyi ödeyemeyecek olan Yiğit, tüm onurunu hiçe sayarak dayısı Namık Emirhan’ın evine gider ve elini öper. Oğlu Özgür’ü kurtarabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan Yiğit, olayların perde arkasını bilmemektedir.