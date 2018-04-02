Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm izle: Ferhat'ın gerçeği öğreniyor, Yiğit vuruluyor! (Kanal D)

Ferhat’ın operasyona gitmesine engel olmaya çalışan Aslı, bebeği aldırmadığını itiraf eder. Aslı, ikinci kez eline aldığı silahı bu sefer kime doğrultacak? Öte yandan Namık Emirhan, başlarının giderek belaya girdiğini farkındadır. Aslı ile Ferhat, aralarındaki buzları erittikten sonra korkunç bir olayla burun buruna gelirler. Gözleri önünde Yiğit vurulur ve Yiğit için ölüm kalım savaşı başlar.

Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölümü merakla bekleniyor. Kanal D'de pazartesi akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un oynadığı Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde heyecan dorukta. Bu akşam ekrana gelecek Siyah Beyaz Aşk 24. bölümde; Aslı, Ferhat'ı bu yoldan geri çevirmek için bebeği aldırmadığını söylüyor. Namık Ferhat'ın operasyona gitmemesine sinirleniyor. Ama bu olaydan ilk nasibini alan Yiğit oluyor. Aslı ile Ferhat'ın gözleri önünde Yiğit yaylım ateşine tutuluyor. Yiğit yeni bölümde ölecek mi? 24. bölümde neler olacak? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüme dair detaylar...

Namık’ın değişen tavırlarına dayanamayan İdil, kapalı kapılar ardında intikam peşinde. İdil’in sabrını taşıran son damla ne olacak? Cüneyt ile yaptığı işbirliğinin sonu nereye varacak?

Baba olacağını öğrenen Ferhat yaşadığı dünyanın buna uygun olmadığını düşünürken, Yiğit onun yanında. Bebeğinin kalp atışını duyan Ferhat karanlık dünyasından çıkmak isterken Yiğit, Ferhat yüzünden karanlığa mı gömülecek?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm izle (2 Nisan Pazartesi Kanal D 20.00)

Ailesinden geriye kalan tek kişi olduğu için Aslı, Jülide’ye dört elle sarılmışken, Jülide’nin karanlık yüzü yavaşça ortaya çıkıyor. Yıllar öncesinden Namık’la Jülide’yi buluşturan kirli geçmişte neler saklı?

GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferhat’tan ayrılmayı kafasına koyan Aslı içinden onu sevdiğini haykırsa da geri adım atmaz, aldırmaktan vazgeçtiği bebeğini de tek başına büyütmeye kararlıdır. Aslı tüm bu kararların arkasında durabilecek mi? Ferhat gerçeği çok geç olmadan öğrenebilecek mi?

Bu arada Aslı ailesinden geriye kimsenin kalmadığını düşünürken hayatına giren yeğeni Jülide, büyük bir sırrı da beraberinde getirir. Aslı’nın bunca zaman ablasından ve annesinden ayrı kalmasına sebep olan büyük sır nedir? Genç, masum, mağdur görünen Jülide ile Aslı’nın hayatında neler değişecek?

Ferhat ise Namık’la birlikte hayatının en büyük işine adım atarken tehlikenin farkındadır. Aslı’yı ve bebeğini kaybettiğini düşünen Ferhat gözünü karartmış ölüme yürürken, Yiğit de aynı davanın peşindedir. Ferhat’ın karşısına çıkan Yiğit onu kaybetmemek için neleri göze alacak?