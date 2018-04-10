Siyah Beyaz Aşk 25. son bölüm izle: Çocuğumun babası Ferhat desene! (Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 25. son bölümde şok üstüne şok yaşandı. Azad'ın ölümü ile etkilenen Ferhat, Aslı ile arayı düzeltmek ve kendilerince bir yol çizmek istediğini söyledi. Artık öldürmek yok yaşatmak var diyen Ferhat, bunun için Namık'tan izin istedi. Fakat kapıya dayanan Cüneyt'in gelmesi ortalığı fena karıştırdı. Vildan, sırlarını yanlış kişiye anlattığını çok geç anladı. Jülide, Vildan'ın çocuğunun Ferhat'tan olduğunu söyledi ve bunu Aslı'nın duyacağı şekilde söylemesi Siyah Beyaz Aşk son bölüme damgasını vurdu. Şimdi yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. İşte Siyah Beyaz Aşk son bölümde yaşananlar...

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 25. Bölümde Aslı ile Ferhat, ilk defa kendileri için harekete geçiyor! Kaçakçılara düzenlediği operasyon sonrası hedef haline gelen savcı Yiğit, sokak ortasında vurulur. Bu olay Ferhat’ı perişan eder ve Yiğit apar topar hastaneye kaldırılır. Yiğit, daha önceden deşifre olduğunu öğrenmiştir ve bu olaya karşı hazırlık yapmıştır. Giydiği koruma yelek sayesinde bu olaydan yara almadan kurtulmayı başarır.