Siyah Beyaz Aşk 25. son bölüm izle: Çocuğumun babası Ferhat desene! (Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 25. son bölümde şok üstüne şok yaşandı. Azad'ın ölümü ile etkilenen Ferhat, Aslı ile arayı düzeltmek ve kendilerince bir yol çizmek istediğini söyledi. Artık öldürmek yok yaşatmak var diyen Ferhat, bunun için Namık'tan izin istedi. Fakat kapıya dayanan Cüneyt'in gelmesi ortalığı fena karıştırdı. Vildan, sırlarını yanlış kişiye anlattığını çok geç anladı. Jülide, Vildan'ın çocuğunun Ferhat'tan olduğunu söyledi ve bunu Aslı'nın duyacağı şekilde söylemesi Siyah Beyaz Aşk son bölüme damgasını vurdu. Şimdi yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. İşte Siyah Beyaz Aşk son bölümde yaşananlar...
Siyah Beyaz Aşk 25. Bölümde Aslı ile Ferhat, ilk defa kendileri için harekete geçiyor! Kaçakçılara düzenlediği operasyon sonrası hedef haline gelen savcı Yiğit, sokak ortasında vurulur. Bu olay Ferhat’ı perişan eder ve Yiğit apar topar hastaneye kaldırılır. Yiğit, daha önceden deşifre olduğunu öğrenmiştir ve bu olaya karşı hazırlık yapmıştır. Giydiği koruma yelek sayesinde bu olaydan yara almadan kurtulmayı başarır.
Ferhat, kardeşi Yiğit’in vurulmasından sonra hayatına dair yeni kararlar alır. Aslı ve çocuğunu düşünmek zorunda olan Ferhat, her şeyi arkalarında bırakacakları yeni bir hayata hazırlanır. Aslı’nın, uzun zamandan beri beklediği bu teklif nihayet gelmiştir.
#AsFer her şeyi geride bırakıp yeniden başlamaya karar veriyor! #SadeceBiz pic.twitter.com/nwmphk9BpF— Kanal D (@KanalD) 9 Nisan 2018
Aslı’dan intikam almak için gelen yeğeni Jülide, ortalığı karıştırmaya devam eder. Namık Emirhan ile yaşadığı gizli ilişkinin yankıları sürerken, Vildan ile dışarı çıktığı gece gizli bir gerçek öğrenir. Vildan ile Ferhat’ın ilişki yaşadığını Aslı’ya anlatan Jülide, yeni problemleri beraberinde getirir.
Vildan, sırlarını çok yanlış kişiye anlatıyor. #SadeceBiz #SiyahBeyazAşk pic.twitter.com/SoGQ52S8VH— Siyah Beyaz Aşk (@SBAskKanalD) 9 Nisan 2018
Yeter ise Azad Dağıstan’ın öldüğü haberini alır. Bu haberle yıkılan Yeter, neler yaşandığını öğrenmek ister. Öldürülen Azad Dağıstan’ın yankıları sürerken, Yeter kendisine bırakılmış mektubu alır.
Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle
Siyah Beyaz Aşk son bölümü finalinde Jülide'nin söyledikleri gerçek mi? Vildan'ın çocuğu Ferhat'tan mı? Aslı, bu durumda ne yapacak? Bu soruların cevabı yeni bölümde. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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