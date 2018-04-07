Siyah Beyaz Aşk 25. yeni bölüm 2. fragmanı: Burası miladımız olsun! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 25. yeni bölüm 2. fragmanı Ferhat ve Aslı için yeni başlangıçlarına milat oluyor. Kanal D'de yayınlanan Siyah Beyaz Aşk dizisinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, Aslı ile Ferhat'ı canlandırıyor. Yiğit'in vurulması sonrasında Aslı ile Ferhat, yeni başlangıçlara yelken açmaya karar veriyorlar. Ferhat, son olaylardan etkilenip Aslı'ya söz veriyor. Aşkını bir kez daha dile getiren Ferhat, silahını çıkarıp atıyor ve "Bundan sonra öldürmek yok sevmek var" diyor. Ferhat ile Aslı, geçmişi arkalarında bırakıp yeni hayatlarını ne kadar sürdürebilecekler? İşte Siyah Beyaz Aşk son fragmanı... SİYAH BEYAZ AŞK 25. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI Ferhat ile Aslı, zorlu süreçleri birlikte atlatmak için yeni bir adım atmaya karar verirler. Aslı'nın abisi Cem öldükten sonra yolları ayrılan ikili, Aslı'nın hamilelik haberi sonrası yeni kararlar almıştı. Ferhat, Aslı ile yeni bir hayat için kolları sıvar. Ferhat, tüm tehlikeleri arkalarında bırakıp bebeklerini büyütmek ister. Artık silah ve tehlikesiz bir hayat isteyen Ferhat, Aslı'ya yaptığı teklifle onu mutlu etmeyi başarır.

Aslı, uzun zamandır beklediği teklifi almıştır ve yalnızca Ferhat ve bebeğiyle olmak ister. Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 9 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de! SİYAH BEYAZ AŞK 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Siyah Beyaz Aşk 25. Bölüm Fragmanı yayında! Yiğit ölüm kalım savaşı veriyor; Ferhat ile Aslı, kendi yollarını çiziyor! Yiğit, düzenlediği operasyondan sonra Namık Emirhan'ın birlikte çalıştığı kaçakçıların hedefi haline gelir. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrar ve hayati tehlikesi devam eder. Ferhat, kardeşinin gözleri önünde vurulması karşısıdna deliye döner ve ne yapacağını bilemez. Kardeşinin intikamını almak için kolları sıvamaya hazırdır. Öte yandan Ferhat, Aslı ve karnındaki bebeğini de düşünmeye başlamıştır. Kendi ailesini güvende tutmak için yollarını ayırmaya karar verir. Yiğit'in eşi Suna'nın da önerisi aynı olur. Ferhat, Cüneyt'in karşısına çıkar ve uzun bir zamandır beklenen yüzleşme için harekete geçer. Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!