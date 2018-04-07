Siyah Beyaz Aşk 25. yeni bölüm 2. fragmanı: Burası miladımız olsun! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 25. yeni bölüm 2. fragmanı Ferhat ve Aslı için yeni başlangıçlarına milat oluyor. Kanal D'de yayınlanan Siyah Beyaz Aşk dizisinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, Aslı ile Ferhat'ı canlandırıyor. Yiğit'in vurulması sonrasında Aslı ile Ferhat, yeni başlangıçlara yelken açmaya karar veriyorlar. Ferhat, son olaylardan etkilenip Aslı'ya söz veriyor. Aşkını bir kez daha dile getiren Ferhat, silahını çıkarıp atıyor ve "Bundan sonra öldürmek yok sevmek var" diyor. Ferhat ile Aslı, geçmişi arkalarında bırakıp yeni hayatlarını ne kadar sürdürebilecekler? İşte Siyah Beyaz Aşk son fragmanı...
Ferhat ile Aslı, zorlu süreçleri birlikte atlatmak için yeni bir adım atmaya karar verirler. Aslı'nın abisi Cem öldükten sonra yolları ayrılan ikili, Aslı'nın hamilelik haberi sonrası yeni kararlar almıştı. Ferhat, Aslı ile yeni bir hayat için kolları sıvar. Ferhat, tüm tehlikeleri arkalarında bırakıp bebeklerini büyütmek ister. Artık silah ve tehlikesiz bir hayat isteyen Ferhat, Aslı'ya yaptığı teklifle onu mutlu etmeyi başarır.
Aslı, uzun zamandır beklediği teklifi almıştır ve yalnızca Ferhat ve bebeğiyle olmak ister.
Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 9 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Siyah Beyaz Aşk 25. Bölüm Fragmanı yayında! Yiğit ölüm kalım savaşı veriyor; Ferhat ile Aslı, kendi yollarını çiziyor! Yiğit, düzenlediği operasyondan sonra Namık Emirhan'ın birlikte çalıştığı kaçakçıların hedefi haline gelir. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrar ve hayati tehlikesi devam eder. Ferhat, kardeşinin gözleri önünde vurulması karşısıdna deliye döner ve ne yapacağını bilemez. Kardeşinin intikamını almak için kolları sıvamaya hazırdır.
Öte yandan Ferhat, Aslı ve karnındaki bebeğini de düşünmeye başlamıştır. Kendi ailesini güvende tutmak için yollarını ayırmaya karar verir. Yiğit'in eşi Suna'nın da önerisi aynı olur. Ferhat, Cüneyt'in karşısına çıkar ve uzun bir zamandır beklenen yüzleşme için harekete geçer. Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Ferhat’ın operasyona gitmesine engel olmaya çalışan Aslı, bebeği aldırmadığını itiraf eder. Aslı, ikinci kez eline aldığı silahı bu sefer kime doğrultacak? Namık’ın değişen tavırlarına dayanamayan İdil, kapalı kapılar ardında intikam peşinde. İdil’in sabrını taşıran son damla ne olacak? Cüneyt ile yaptığı işbirliğinin sonu nereye varacak?
SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM İZLE
Baba olacağını öğrenen Ferhat yaşadığı dünyanın buna uygun olmadığını düşünürken, Yiğit onun yanında. Bebeğinin kalp atışını duyan Ferhat karanlık dünyasından çıkmak isterken Yiğit, Ferhat yüzünden karanlığa mı gömülecek?
Yiğit...????#VazgeçmemBizden pic.twitter.com/Xbt232un2q— Kanal D (@KanalD) 2 Nisan 2018
Ailesinden geriye kalan tek kişi olduğu için Aslı, Jülide’ye dört elle sarılmışken, Jülide’nin karanlık yüzü yavaşça ortaya çıkıyor. Yıllar öncesinden Namık’la Jülide’yi buluşturan kirli geçmişte neler saklı?
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