Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit filmi fragmanı

Siyah Giyen Adamlar serisinin yeni projesi "Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit", Dünya dışı varlıklar karşısında yeryüzünü korumaya çalışan birimin saha görevlileri Ajan M ve Ajan H'nin hikayesini anlatıyor.

Sevilen seriden yola çıkan bu yeni bölümde, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bugüne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadele konu ediliyor.

