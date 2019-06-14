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Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit filmi fragmanı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 14.06.2019 09:46 | Son Güncelleme

F. Gary Gray'ın yönetminliğini yaptığı; Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson, Emma Thompson ve Rebecca Ferguson'un başrolünde oynadığı "Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit" izleyici ile buluşacak.

Siyah Giyen Adamlar serisinin yeni projesi "Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit", Dünya dışı varlıklar karşısında yeryüzünü korumaya çalışan birimin saha görevlileri Ajan M ve Ajan H'nin hikayesini anlatıyor.

Sevilen seriden yola çıkan bu yeni bölümde, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bugüne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadele konu ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
siyah giyen adamlar sinema

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