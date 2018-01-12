MAGAZİN

Siyah İnci 15. son bölüm izle: Hazal şok gerçeği öğreniyor! (Siyah İnci yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

SİYAH İNCİ HABERLERİ | 12.01.2018 11:01 | Son Güncelleme 8 saat önce

Siyah İnci 15. bölümü dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Başrollerinde Hande Erçel ile Tolgahan Sayışman'ın paylaştığı Siyah İnci dizisi her perşembe akşamı yayınlanıyor. Siyah İnci son bölümde Vural, Kenan'ı bitirmek için Ebru ve Sinan ile işbirliği yapıyor. Hazal ise kontrol için gittiği doktorda öğrendiği gerçek ile şok yaşar. Hazal, başından beri bir yalanla kandırılmıştır. Peki Siyah İnci yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah İnci son bölümde neler oldu?

Siyah İnci 15. son bölüm izle: Hazal şok gerçeği öğreniyor! (Siyah İnci yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah İnci son bölümü dün akşam Star TV'de heyecanla izlendi. Perşembe akşamları ekrana gelen Siyah İncisi başrollerinde Hande Erçel ile Tolgahan Sayışman başrollerini paylaşıyor. Siyah İnci son bölümde Vural, Aziz Toprak'ın hapise girmesi sonrasında Kenan için planlar yapmaya başlıyor. Ve bunun için Sinan ve Ebru ile anlaşma yapıyor. Kenan ise Aziz Toprak'ı suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışıyor ama çabaları karşılıksız çıkıyor.

Siyah İnci son bölümde diğer yandan Jale, Gencer'i takip ediyor ve dakika dakika Hazal'a neler olduğunu anlatıyor. Boş bir binaya giren Gencer, Defne ile buluşuyor. Defne, Gencer'den bazı bilgiler istiyor ama Gencer, bunun karşılıksız olmayacağını söylüyor. Jale, olan biteni gözlerken Hazal'ın bir anda başı dönmeye başlıyor ve bir anlık bir baygınlık geçiriyor.

Daha sonra doktora bu yüzden kontrole giden Hazal, tahlillerin temiz çıkması ile rahat bir nefes alıyor. Fakat doktorun hamilelik testi yapalım teklifi ile geriliyor. Yapılan kontroller sonrasında ise Hazal, doktordan şok bir gerçeği öğreniyor. Doktor, Hazal'a "Sen bakiresin" diyince gözlerinin önünde tüm yaşadıkları geçiyor. Ve Hazal, bunların hepsinin bir yalan olduğunu, Vural ile Ebru'nun en baştan beri yalan söylediğini ve Kenan'ı boş yere kaybettiğini anlıyor. Yeni bölüm Hazal, bu öğrendikleri ile nasıl hareket edecek? Bunu Vural'a ya da Kenan'a anlatacak mı? Siyah İnci 15. son bölümü tek parça olarak aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Siyah İnci 15. son bölüm izlemek için tıklayınız

SİYAH İNCİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hazal babasını hapse gönderiyor, Vural'ın şimdiki hedefi ise Kenan...

Annesinin ölümüyle iyice kontrolden çıkan Vural, Hazal'ı hayatının en zor kararıyla baş başa bırakır. Hazal babasının ismini verince Vural'ın da planı işlemeye başlar. Aziz polisler tarafından yakalanır ve Canan'ı öldüren baş şüpheli olarak sorgulanır. Soruşturmayı yürüten komiserin elindeki tüm deliller Aziz'i göstermektedir.

Diğer tarafta Kenan ile Irmak yıldırım nikahı ile evlenirler. Hazal ise Vural'la yaşadıklarını anlatmak için Kenan ile buluşur. Fakat Vural'ın ona hazırladığı sürprizden habersizdir.

Kenan'ın tek amacı ise Aziz'in suçsuzluğunu kanıtlamak, gerçek suçluyu ortaya çıkarmaktır. Peki düğümü çözecek tek kişi olan Ahmet, Ebru'yu ele verecek midir? Yoksa Kenan'a yine yalan mı söyleyecektir?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
siyah inci izle siyah inci son bölüm siyah inci 15 bölüm star tv

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

İlginizi Çekebilir

Hilal Saral'dan Siyah İnci dizisine çakma iddiası

Hilal Saral'dan Siyah İnci dizisine çakma iddiası

Siyah İnci yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Siyah İnci 15. fragmanı ve Star TV yayın akışı

Siyah İnci yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Siyah İnci 15. fragmanı ve Star TV yayın akışı

Nurseli İdiz'den Siyah İnci dizisi yorumu!

Nurseli İdiz'den Siyah İnci dizisi yorumu!

Siyah İnci 14. yeni bölüm izle: Hazal'ın zor seçimi: Aziz Toprak mı Kenan mı?

Siyah İnci 14. yeni bölüm izle: Hazal'ın zor seçimi: Aziz Toprak mı Kenan mı?

Hande Erçel'in talihsiz set kazası!

Hande Erçel'in talihsiz set kazası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hilal Saral'dan Siyah İnci dizisine çakma iddiası

Hilal Saral'dan Siyah İnci dizisine çakma iddiası

Siyah İnci yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Siyah İnci 15. fragmanı ve Star TV yayın akışı

Siyah İnci yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Siyah İnci 15. fragmanı ve Star TV yayın akışı

Nurseli İdiz'den Siyah İnci dizisi yorumu!

Nurseli İdiz'den Siyah İnci dizisi yorumu!

Siyah İnci 14. yeni bölüm izle: Hazal'ın zor seçimi: Aziz Toprak mı Kenan mı?

Siyah İnci 14. yeni bölüm izle: Hazal'ın zor seçimi: Aziz Toprak mı Kenan mı?

Siyah İnci 11. Bölüm fragmanı! Aziz ve Vural karşı karşıya!

Siyah İnci 11. Bölüm fragmanı! Aziz ve Vural karşı karşıya!

Siyah İnci 10. bölüm fragmanı! Heyecan dorukta

Siyah İnci 10. bölüm fragmanı! Heyecan dorukta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.