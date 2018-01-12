Siyah İnci 15. son bölüm izle: Hazal şok gerçeği öğreniyor! (Siyah İnci yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah İnci son bölümü dün akşam Star TV'de heyecanla izlendi. Perşembe akşamları ekrana gelen Siyah İncisi başrollerinde Hande Erçel ile Tolgahan Sayışman başrollerini paylaşıyor. Siyah İnci son bölümde Vural, Aziz Toprak'ın hapise girmesi sonrasında Kenan için planlar yapmaya başlıyor. Ve bunun için Sinan ve Ebru ile anlaşma yapıyor. Kenan ise Aziz Toprak'ı suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışıyor ama çabaları karşılıksız çıkıyor.

Siyah İnci son bölümde diğer yandan Jale, Gencer'i takip ediyor ve dakika dakika Hazal'a neler olduğunu anlatıyor. Boş bir binaya giren Gencer, Defne ile buluşuyor. Defne, Gencer'den bazı bilgiler istiyor ama Gencer, bunun karşılıksız olmayacağını söylüyor. Jale, olan biteni gözlerken Hazal'ın bir anda başı dönmeye başlıyor ve bir anlık bir baygınlık geçiriyor.

Daha sonra doktora bu yüzden kontrole giden Hazal, tahlillerin temiz çıkması ile rahat bir nefes alıyor. Fakat doktorun hamilelik testi yapalım teklifi ile geriliyor. Yapılan kontroller sonrasında ise Hazal, doktordan şok bir gerçeği öğreniyor. Doktor, Hazal'a "Sen bakiresin" diyince gözlerinin önünde tüm yaşadıkları geçiyor. Ve Hazal, bunların hepsinin bir yalan olduğunu, Vural ile Ebru'nun en baştan beri yalan söylediğini ve Kenan'ı boş yere kaybettiğini anlıyor. Yeni bölüm Hazal, bu öğrendikleri ile nasıl hareket edecek? Bunu Vural'a ya da Kenan'a anlatacak mı? Siyah İnci 15. son bölümü tek parça olarak aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.