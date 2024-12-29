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Siyah Kalp seti çok gergin! Ece Uslu ve Esra Dermancıoğlu arasında gerilim çekimleri durdurdu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.12.2024 11:01
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Siyah Kalp dizisinin Kapadokya’daki çekimlerinde set gerginliği devam ediyor. Ece Uslu ile Esra Dermancıoğlu arasındaki soğuk rüzgarlar yeniden alevlendi. İşte setten sızan yeni bilgiler ve yaşanan son gelişmeler...

Siyah Kalp seti çok gergin! Ece Uslu ve Esra Dermancıoğlu arasında gerilim çekimleri durdurdu

Siyah Kalp dizisinin Kapadokya’daki çekimlerinde gergin ortam devam ediyor. Show TV’nin Tims&B imzalı dizisinin ilk bölümlerinden itibaren Esra Dermancıoğlu ile Ece Uslu arasında başlayan gerginlik, geçtiğimiz günlerde yeni bir tartışma ile yeniden gündeme geldi.

Setten sızan bilgilere göre, 2. bölüm çekimleri sırasında Esra Dermancıoğlu, koronaya yakalandığını belirterek otel odasından çıkmamış. Ancak, Ece Uslu, diğer oyunculara Dermancıoğlu’nun aslında sete gelmek istemediği için böyle davrandığını söylediğini duymuş ve bu durum ikili arasındaki ilişkiyi daha da germiş.

Aylar önce, bu iki oyuncu arasındaki soğukluğu engellemek için ayrı otellerde kalmaya başlamışlardı. Çekimler dışında hiç konuşmayan ikili, aralarındaki gerginliğin devam ettiğini belirtiyor.

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KÜFÜR İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son gerginlik de dizinin perşembe günü yayınlanan otel çekimleri sırasında yaşandı. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre Ece Uslu, Esra Dermancıoğlu’nun kendisine küfür ettiğini söyledi. Dermancıoğlu iddiayı reddetti. Ekip seti durdurup mikrofonların yaptıkları tüm ses kayıtlarını dinledi. Ancak herhangi bir küfür sesine rastlayamadı. Daha sonra sete devam edildi.

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Siyah Kalp’in setinde şu anda Esra Dermancıoğlu’nun hem Ece Uslu, hem de Burak Sergen‘le küslüğü devam ederken Bülent Polat da geçen haftalarda yaşanan kavga nedeniyle Burak Sergen’le konuşmuyor.

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BÜLENT POLAT'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Aynı zamanda, Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat arasında da sinirler gerilmiş durumda. Burak Sergen, kendisi hakkında konuştuğunu sandığı Bülent Polat’ın üzerine yürümüş ve seti gerilimli bir hale getirmişti.

Anahtar Kelimeler:
Ece Uslu Esra Dermancıoğlu
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