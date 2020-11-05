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Siyah üzüm pekmezine yoğun ilgi

MANİSA HABERLERİ  | 05.11.2020 09:51 | Son Güncelleme

Enerji deposu pekmeze her geçen gün ilgi artıyor.

Siyah üzüm pekmezine yoğun ilgi

Enerji deposu pekmeze her geçen gün ilgi artıyor. Özellikle son yıllarda değeri daha iyi anlaşılan pekmez, bu yıl üzüm fiyatlarının yüksek olması nedeniyle, piyasada daha az bulunuyor. Enerji deposu olan ve kış aylarının vazgeçilmezi olan pekmez, üretiminin meşakkatli ve üzümlerin bu yıl iyi fiyatla satılması nedeniyle üretimi azaldı. Vatandaşlar her geçen yıl üretimi düşen pekmezi bulmakta ise zorlandıklarını belirtti.
Alaşehir’in Çakırcaali Mahallesinde oturan ve 30 yıldır doğal pekmez üretimi yapan Hilmi Gülseren (52), "Pekmez üretmek zor ve meşakkatli bir iş. Ayrıca bu yıl üzüm fiyatları iyi oldu. Üreticiler fiyatlardan memnun kalınca, üzümlerini kurutarak veya yaş sattılar. Dolayısıyla pekmez yapılacak üzüm az kaldı. Zaten pekmezi daha kaliteli ve aroması daha güzel olan Alfons ve Antep karası üzümleri az bulunuyor. Üreticiler geçmiş yıllarda sultaniye üzümden de pekmez yapıyorlardı. Kendi ihtiyaçlarını karşılayan üreticiler, zor ve meşakkatli olan pekmez üretiminden dolayı, bu yıl pekmez üretimi pek tercih edilmedi. Ben 30 yıldır alfons, Antep karası ve sultaniye üzümden doğal pekmez üretimi yapıyorum. Daha kaliteli ve daha değerli olan Alfons ve Antep karası üzüm Alaşehir’de çok yaygın değil. Sultaniye üzümden de bu yıl çok pekmez yapılmadı. Ancak ben 30 yıldır, aynı işi yapıyorum. Pekmez yapılacak üzümler doğal, sağlıklı ve güvenli olması gerekir. Dolayısıyla bu yıl pekmez daha az ve değerli. Müşterilerimizin taleplerini karşılamakta zorlanıyoruz. Eşimle birlikte evimizde ürettiğimiz pekmezlerimizi Alaşehir semt pazarında litresini 30 TL’den satıyoruz, müşterilerimiz hazır, bazen talepleri karşılayamıyoruz, bu yıl pekmez daha az diyerek, pekmez kış aylarında enerji deposu ve kan yapıcı olarak tüketiliyor. Vatandaşlar internet üzerinden pekmezin yararlarını rahatlıkla okuyabiliyor. Pekmez demir ve kalsiyum deposu. Osmanlı mutfağının vazgeçilmez geleneksel tatlısı olan helvanın da ana malzemelerinden birisi pekmezdir. Eskiden büyüklerimiz, her sabah, kahvaltıda pekmez yiyerek, vücutlarının dinç, enerjik ve dirençli olmasını sağlarmış. Bize ’kış aylarında pekmez yerseniz, üşümezsiniz’ derlerdi. İnsan vücudu için enerji verici, kan yapıcı, iştah açıcı, damar sertliğini önleyici, yaşlanmayı azaltıcı etkileri var. Çocukların gelişimini olumlu yönde etkilediği gibi kalsiyum ve demir deposudur. Üzüm pekmezi, özellikle kalp krizi oluşumunu engeller ve çağımızın hastalığı olan kanser riskini en aza indirir. Üzüm pekmezi hakkında yapılan pek çok araştırmalara göre insan ömrünü artırdığı belirlenmiştir. Üzüm pekmezi bebekler ve çocukların sağlıklı ve doğal beslenmesi açısından oldukça faydalı bir besindir. Özellikle beyin gelişiminin oldukça önemli zamanı bebeklik dönemidir. Bu dönemde beynin enerji ihtiyacı oldukça fazladır." dedi.

Siyah üzüm pekmezine yoğun ilgi

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