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Siyaset eş anlamlısı nedir? Siyaset kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle politika ve devlet işlerini yürütmeyle ilgili görüşleri belirtmek için siyaset kelimesi kullanılır. Siyaset kelimesi Türkçede uzun yıllardır aktif olarak kullanılsa da dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Arapçadaki kullanım alanıyla dilimizdeki kullanım alanı benzer olan siyaset kelimesi eş anlamlılık durumu gösteren bir kelimedir. Peki, siyaset kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Siyaset eş anlamlısı nedir? Siyaset kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Siyaset kelimesi Arapçada "devlet yönetme, yönetim" anlamlarına gelen "siyāset" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılsa da geçmiş dönemlerde "idareten cezalandırma, yönetme" anlamlarında da kullanılmıştır. Günümüzdeyse siyaset, bir ülkedeki politik olayların tümüne verilen isim olarak kullanılmaktadır. Siyaset kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

  • Politika
  • Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş ya da anlayış

Siyaset kelimesinin anlamları yukarıdaki maddelerde ifade edildiği gibidir. Siyaset kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Son zamanlarda siyasetin içerisinde pek de yer almak istemiyordu.
  • Bu siyaset düzleminde sizce bu iş mümkün olabilir mi?
  • "Artık siyaseti bırakıyorum." dedikten bir ay sonra geri döndüğünü açıkladı.
  • Adını siyaset alanında pek sık görsek de siması hiç tanıdık değildi.
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Siyaset kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Siyaset eş anlamlısı sadece tek bir kelime bulunmaktadır o da "politika" sözcüğüdür. Siyasetin eş anlamlısı olan politika sözcüğü dilimize İtalyanca "politica" kelimesinden alıntıdır. Politika kelimesi siyasetle aynı anlama geldiği için cümle içinde siyasetin yerine kullanılabilir ve bu durum anlatım bozukluğu yaratmaz.

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Siyasetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Siyaset kelimesinin eş anlamı olan politika kelimesiyle pek çok cümle kurulabilmektedir. Siyasetin eş anlamlısı olan politikayla örnek cümleler:

  • Bu kadar politika içerisinde bulunman sence doğru mu?
  • Politika içerisine yeni atılmış birisi olarak oldukça tecrübesiz ve çaylaktı.
  • Politikanın ne olduğunu bilmeyen bize siyasetten bahseder olmuş.
  • Şu anda sizinle politika konuşmak istemiyorum beyefendi.
  • Kusuruma bakmayın ama bu politikanın doğru bir şekilde yürütüldüğünü düşünmüyorum.
  • Yanlış politikalar çerçevesinde krizin eşiğine gelmişti.
  • Sayın meclis üyeleri, politikamızda birkaç değişikliğe gitmenin vaktinin geldiğini düşünüyorum.
  • Politikalarınız oldukça yanlış hazırlanmış, neredeyse tümünü bir elden geçirmek gerekiyor.
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