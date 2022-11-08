Siyaset eş anlamlısı nedir? Siyaset kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Siyaset kelimesi Arapçada "devlet yönetme, yönetim" anlamlarına gelen "siyāset" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılsa da geçmiş dönemlerde "idareten cezalandırma, yönetme" anlamlarında da kullanılmıştır. Günümüzdeyse siyaset, bir ülkedeki politik olayların tümüne verilen isim olarak kullanılmaktadır. Siyaset kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

Politika

Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş ya da anlayış

Siyaset kelimesinin anlamları yukarıdaki maddelerde ifade edildiği gibidir. Siyaset kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Son zamanlarda siyasetin içerisinde pek de yer almak istemiyordu.

Bu siyaset düzleminde sizce bu iş mümkün olabilir mi?

"Artık siyaseti bırakıyorum." dedikten bir ay sonra geri döndüğünü açıkladı.

Adını siyaset alanında pek sık görsek de siması hiç tanıdık değildi.

Siyaset kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Siyaset eş anlamlısı sadece tek bir kelime bulunmaktadır o da "politika" sözcüğüdür. Siyasetin eş anlamlısı olan politika sözcüğü dilimize İtalyanca "politica" kelimesinden alıntıdır. Politika kelimesi siyasetle aynı anlama geldiği için cümle içinde siyasetin yerine kullanılabilir ve bu durum anlatım bozukluğu yaratmaz.

Siyasetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Siyaset kelimesinin eş anlamı olan politika kelimesiyle pek çok cümle kurulabilmektedir. Siyasetin eş anlamlısı olan politikayla örnek cümleler: