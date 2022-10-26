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Sevinçli eş anlamlısı nedir? Sevinçlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

26.10.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde farklı dillerden gelen birçok sözcük bulunmasının yanı sıra Türkçe kökenli olan da çok fazla sözcük vardır. Bu sözcükler sesteş olabileceği gibi eş anlamlıları da bulunabilir. Dilimizde pek çok kelimenin eş anlamı olan sözcük bulunur. Sevinçli sözcüğü de eş anlamlısı çok kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelime cümle içerisinde sıfat olarak kullanılmaktadır. Peki, sevinçli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Sevinçli eş anlamlısı nedir? Sevinçlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sevinçli sözcüğü Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "seviniş, minnet" anlamlarına gelen "sevinç" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre sevinç sözcüğünün tek bir manası mevcuttur. Sevinç duyan, sevinç veren ve sevinci olan kimseler için sevinçli tabiri kullanılmaktadır. Sevinçli sözcüğü ayrıca güzel ve mutlu haberleri ifade etmek için de kullanılmaktadır.

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Sevinçli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sevinçli eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler cümle içerisinde kullanıldığında o cümlenin anlamında bozulma olmamaktadır. Eş anlamlı sözcükler, asıl kelime ile aynı manayı taşımaktadır. Bu yüzden birçok insan sevinçli sözcüğü yerine anlamdaş sözcükleri kullanmayı tercih etmektedir.

Sevinçli kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden biri "neşeli"dir. Neşeli sözcüğü sevinçli yerine çok sık kullanılmaktadır. Bu sözcüğün neşeli dışında daha birçok anlamdaşı vardır. Sevinçlinin eş anlamlısı kelimeler:

  • Neşeli
  • Mesrur
  • Şen
  • Başı havada
  • Şad
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Sevinçlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde sevinçli sözcüğü ile birlikte eş anlamlıları da çok sık tercih edilmektedir. Anlamdaş sözcükler cümle içerisinde birbirleri yerine her zaman kullanılabilmektedir. Sevinçli kelimesi olumlu ve pozitif bir his veren sözcüklerden biridir. Sevinçlinin eş anlamlısı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler ise şöyledir:

  • Bugün seni çok mesut ve keyifli gördüm.
  • Kasvetli havayı dağıtmak için sürekli neşeli şarkılar söylüyordu.
  • Haberi duyunca o kadar neşelenmişti ki sorma.
  • Sevdiğiyle kavuştuğundan beri başı havada geziyor.
  • İnsanlar filmin bittiğini anladığında mesrur bir şekilde sinema salonunu boşalttılar.
  • Daima şad, daima serbestti.
  • Hayatımda gördüğün en şen insandı.
  • Dün yanımdan mesrur bir şekilde ayrılmıştı.
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