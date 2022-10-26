Sıfat eş anlamlısı nedir? Sıfatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Arapça kökenli olan sıfat kelimesi, Arapçada "tasvir etme, niteleme, nitelik" anlamlarına gelen "ṣifat" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de benzer bir anlamla kullanılsa da bu anlamlar halk ağzı kullanımlarında kalmıştır. Bir kimsenin veya bir nesnenin başlıca özelliklerini ifade etmeye niteleme, bir şeyin ölçüsünü belirtmeye ise niceleme sıfatı denir. Sıfat sözcüğü ayrıca bazı durumlarda mecazen de kullanılmaktadır. Sıfat sözcüğü günlük hayatta da çok sık kullandığımız kelimelerden biridir. Bu sözcüğün Türk Dil Kurumuna göre toplam üç manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

(İsim) Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği

(Dil bilgisi) Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad

(Halk ağzı) Yüz, kılık ve dış görünüş

Ayrıca sıfat sözcüğüyle bir araya gelerek oluşan "sıfat tamlaması", "belirtme sıfatı", "yalın sıfat", "sayı sıfatı", "belirsizlik sıfatı", "gösterme sıfatı", "işaret sıfatı", "soru sıfatı" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Sıfat kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

Bu işe hangi sıfatınıza güvenerek başvuruda bulundunuz?

Büyük şehirlerde aydın insan sıfatıyla gezen insanlar daha çabuk iş sahibi oluyor.

Takındığı bu sıfatı hepimizi canımızdan bezdirmişti.

Sıfat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sıfat eş anlamlısı olan sözcükler sıfatla aynı manaya geldikleri için cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutmaktadır. Sıfatın eş anlamı olan sözcük sıfatın dil bilgisi anlamını karşılayan sözcüktür. Sıfatın eş anlamlısı olan kelime:

Ön ad

Sıfatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sıfat sözcüğü hem Türkçe dil bilgisinde hem de günlük konuşma dilinde çok sık kullanılmaktadır. Sıfat kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleleri aşağıdaki listede yer almaktadır. Sıfat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler: