Sıfat eş anlamlısı nedir? Sıfatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Arapça kökenli olan sıfat kelimesi, Arapçada "tasvir etme, niteleme, nitelik" anlamlarına gelen "ṣifat" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de benzer bir anlamla kullanılsa da bu anlamlar halk ağzı kullanımlarında kalmıştır. Bir kimsenin veya bir nesnenin başlıca özelliklerini ifade etmeye niteleme, bir şeyin ölçüsünü belirtmeye ise niceleme sıfatı denir. Sıfat sözcüğü ayrıca bazı durumlarda mecazen de kullanılmaktadır. Sıfat sözcüğü günlük hayatta da çok sık kullandığımız kelimelerden biridir. Bu sözcüğün Türk Dil Kurumuna göre toplam üç manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:
Ayrıca sıfat sözcüğüyle bir araya gelerek oluşan "sıfat tamlaması", "belirtme sıfatı", "yalın sıfat", "sayı sıfatı", "belirsizlik sıfatı", "gösterme sıfatı", "işaret sıfatı", "soru sıfatı" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Sıfat kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:
Sıfat eş anlamlısı olan sözcükler sıfatla aynı manaya geldikleri için cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutmaktadır. Sıfatın eş anlamı olan sözcük sıfatın dil bilgisi anlamını karşılayan sözcüktür. Sıfatın eş anlamlısı olan kelime:
Sıfat sözcüğü hem Türkçe dil bilgisinde hem de günlük konuşma dilinde çok sık kullanılmaktadır. Sıfat kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleleri aşağıdaki listede yer almaktadır. Sıfat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler: