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Bunalım eş anlamlısı nedir? bunalımın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

04.08.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki birçok kelime birden fazla anlama sahiptir. Bu sebeple bu kelimelerin eş anlamlıları da farklılık gösterebilir. Bunalım da farklı eş anlamlıları bulunan kelimelerden bir tanesidir. Buhran, depresyon gibi eş anlamları vardır. İşte bunalım kelimesinin eş anlamlıları ve cümle için kullanım örnekleri...

Bunalım eş anlamlısı nedir? bunalımın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bunalım kelimesinin tıp alanındaki kullanımı birinci anlamını karşılar. Bunun dışında ekonomi alanında da kullanılır. Kişisel ve toplumsal sıkıntılar, depresyonlar, günlük stresler bunalıma sürükleyebilen nitelikte olabilir.
Yerine kullanılacak eş anlamlı kelimeyi bulmak için yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır. Cümle ne amaçla kuruluyorsa bunalım yerine kullanılacak kelime buna göre seçilir.

Bunalım eş anlamlısı nedir?

Bunalım kelimesinin yerine kullanılacak eş anlamlısı kelimeyi bulabilmek için hangi anlamda kullanıldığını bilmek gerekir. Türk Dil Kurumu bu kelime için birden fazla tanım yapar. Bu tanımlar şunlardır:

Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz. Tehlikeli sonuç doğurabilecek gerginlik. Uyaranlara karşı duyarlığın iş yapabilmek gücünün, kendine olan güvenin azalarak karamsarlığın umutsuzluğun güçlenmesi ile ortaya çıkan ruhsal bozukluk hali. Bir hastalıkta iyileşme veya ölümle sonuçlanan, birdenbire ortaya çıkan fizyolojik değişiklik, kriz. Ekonomik alanda çöküntü.

Bu tanımlar doğrultusunda şu cümle örnekleri verilebilir:

  • "Bunalım anlarında insanın yüreğini en ürkütücü olasılıklar yoklamaz mı? (Atilla İlhan)"
  • "Atlattığı kriz geç gelen bir büluğ çağı bunalımından başka bir şey değildi. (Elif Şafak)"
  • "Ancak bütün dünyada bir bunalım içinde bulunan opera, bizde haydi haydi bocalamaktadır. (Metin And)"

Bunalım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Kriz, buhran, bunluk, çöküntü, depresyon, bunalım kelimesi yerine kullanılabilecek bazı kelimelerdir.

Bunalım, farklı kelimeler ile bir araya gelerek birleşik ve yeni anlamlı kelimeler oluşturur. Bunalıma girmek, bunalım geçirmek bunlardan bazılarıdır. Atasözleri ve deyimler içinde de yer alan bir kelimedir.

Bunalım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin cümle içinde kullanımı, o kelimenin anlamını pekiştirmeye yarar. Bunalım kelimesinin eş anlamı olan kelimelerin cümle içinde kullanım örnekleri şöyledir:

  • Büyük Buhran günlerini yaşayanlar kim bilir neler çektiler.
  • Depresyonu yüzünden hastanelik oldu.
  • Kaçıncı kez sinir krizi geçiriyor!


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