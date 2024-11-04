Siyasetçinin elini sıkmak istemedi! Ulaş Tuna Astepe setten kaçmak için yaptıklarını anlattı! 'Çok gerildim ama adam da geliyor...'

Reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir Kaleli karakteriyle akıllara kazınan ve son olarak İlk ve Son dizisinde izlediğimiz başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe, son dönemlerde yükselişe geçen isimlerden bir tanesi.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Astepe, İlk ve Son'daki performansıyla da seyirciden tam not aldı. Sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden ünlü oyuncu, İbrahim Selim'in programında Sen Anlat Karadeniz setindeyken başına gelen bir olayı anlattı.

"SİYASETÇİYLE EL SIKIŞMAK İSTEMİYORUM"

O dönem Sen Anlat Karadeniz setini bir siyasetçinin ziyaret ettiğini söyleyen Astepe, güldüren anısı paylaştı. Ünlü oyuncu, "Trabzon'da dediler ki 'Bir siyasetçi seti ziyaret etmek istiyor.' Ben de böyle bir siyasetçiyle fotoğraf çektirmek, el sıkışmak falan istemiyorum. Çok gerildim yani fakat adam geliyor yani. Herkes dizildi beni de davet ediyorlar. Ben son ana kadar kendimi arkada korumayı başardım. Korumalarla fotoğraf falan çektirirken bir tane kapı buldum girdim içeri. Camideyim, çıkardım ayakkabılarımı girdim içeri oturdum. Kimse de bana bir şey sormadı. " dedi.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

5 Mayıs 1988 doğumlu Ulaş Tuna Astepe 34 yaşındadır. İstanbul Erkek Lisesinde yatılı olarak okudu. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde aldı.

2008'de Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptı. Sonrasında tiyatro ve televizyon projelerinde yer aldı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir rolüne hayat verdi.