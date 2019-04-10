Siz poz verirken arka planda neler oluyor?

Bu ilişkiler... İnişler çıkışlar...
Bu çocuk nasıl dikkat çekeceğini biliyor
Küçük bebekten rol çalan bir kedi
Geleceğin Playboy'u
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Aile fotoğrafına katılan evin köpeği
Orada ne yapıyorlar?
Hepimizin böyle bir arkadaşı var
'Aslında ben de bu fotoğraf karesindeyim'
Doğru yer doğru zaman
“Hey küçük kız, daha iyi gülümsemek için yardıma ihtiyacın mı var? Sadece bana bak."
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