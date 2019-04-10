Siz poz verirken arka planda neler oluyor?

Bu ilişkiler... İnişler çıkışlar...

Bu çocuk nasıl dikkat çekeceğini biliyor

Küçük bebekten rol çalan bir kedi

Geleceğin Playboy'u

Barmenlerin sevgisi

Aile fotoğrafına katılan evin köpeği

Orada ne yapıyorlar?

Hepimizin böyle bir arkadaşı var

'Aslında ben de bu fotoğraf karesindeyim'

Doğru yer doğru zaman

“Hey küçük kız, daha iyi gülümsemek için yardıma ihtiyacın mı var? Sadece bana bak."

Külkedisi kalesinin önünde herkes mutlu değil

Odak noktası bazen değişebilir.

O sırada arka planda derin düşünceler

Poz verme isteğinden ne olursa olsun vazgeçmeyenlere bir örnek.



