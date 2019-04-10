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Siz poz verirken arka planda neler oluyor?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | 10.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

En ilginç şeyleri bazen bulmak için aramak gerekir. Aynı şey fotoğraflar için de geçerlidir. Bazen normal bir aile fotoğrafı olarak gördüğünüz şey biraz daha dikkatli bakınca bambaşka bir şeye dönüebilir. Ne demek istediğimizi daha iyi anlamak için bu fotoğraflara bir göz atın. İşte kadraja yanlışlıkla girenler.

Siz poz verirken arka planda neler oluyor?

Bu ilişkiler... İnişler çıkışlar...

1

Bu çocuk nasıl dikkat çekeceğini biliyor

2

Küçük bebekten rol çalan bir kedi

4

Geleceğin Playboy'u

7

Barmenlerin sevgisi

8

Aile fotoğrafına katılan evin köpeği

9

Orada ne yapıyorlar?

10

Hepimizin böyle bir arkadaşı var

11

'Aslında ben de bu fotoğraf karesindeyim'

12

Doğru yer doğru zaman

13

“Hey küçük kız, daha iyi gülümsemek için yardıma ihtiyacın mı var? Sadece bana bak."

14

Külkedisi kalesinin önünde herkes mutlu değil

15

Odak noktası bazen değişebilir.

16

O sırada arka planda derin düşünceler

5

Poz verme isteğinden ne olursa olsun vazgeçmeyenlere bir örnek.

6


Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
Tanıdınız mı? Her gün kullanıyorsanız ama hiç böyle görmediniz! Tanıdınız mı? Her gün kullanıyorsanız ama hiç böyle görmediniz!
Playboy modelleri 30 yıl sonra aynı pozu verirse...Playboy modelleri 30 yıl sonra aynı pozu verirse...
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