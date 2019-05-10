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Sizce Antik Mısır'da hamilelik testi nasıl yapılıyordu? Tarihten ilginç bilgiler!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 10.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Şimdilerde röntgenle ya da kan testleriyle ortaya çıkan sonuçların eski dönemlerde nasıl öğrenildiğini hiç merak ettiniz mi?

İşte, tarihin tozlu sayfaları arasında yerini koruyan birbirinden ilginç bilgiler...

Antik Mısır'da, hamilelik testi kadınların arpa ve buğday tohumlarının üzerine idrarlarını yapmasıyla oluyordu. Eğer tohum filizlenirse, kadın hamile sayılıyordu. Bilim insanları, bu metodun %70 doğru sonuçlandığını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antik Mısır hamilelik

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