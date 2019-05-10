Sizce Antik Mısır'da hamilelik testi nasıl yapılıyordu? Tarihten ilginç bilgiler!

İşte, tarihin tozlu sayfaları arasında yerini koruyan birbirinden ilginç bilgiler...

Antik Mısır'da, hamilelik testi kadınların arpa ve buğday tohumlarının üzerine idrarlarını yapmasıyla oluyordu. Eğer tohum filizlenirse, kadın hamile sayılıyordu. Bilim insanları, bu metodun %70 doğru sonuçlandığını söylüyor.

NEFRET KARTLARI Victoria devrinde insanlar, anonim olarak nefret ettikleri kişilere 'Nefret Kartları' yollarlardı. Bu kartlar, fazlasıyla kaba şiirler ve çizimlerle doluydu.

HABER BULAMADILAR 18 Nisan 1930 yılında, BBC 'rapor edilmeye değecek haber' olmadığı için haber sunmak yerine o gün sadece müzik çalmıştır.

DÜŞMANIN ELLERİNİ KESTİRDİ 1550 yıllarında Galvarino adlı bir savaşçı, İspanyolları küçümsemek için iki elini de onlara kestirmiştir. Şili'ye döndüğünde ise bir ordu kurmuş ve iki koluna bağlı olan kılıçlarla İspanya ile savaşmıştır.

AŞAĞILADIKLARI KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLDU 1887 yılında, bir grup erkek Susanna M. Salter'ı ve diğer kadınları aşağılamak için onun ismini belediye başkanlığı seçimi için oy pusulasına yazdılar. Ancak aşağılanmak yerine Salter %60 oyla seçimi kazanıp Amerika'nın ilk kadın belediye başkanı oldu.

'SEN KENDİ İŞİNE BAK' Benjamin Franklin'in tasarladığı ABD'nin ilk madeni paralarında, 'Tanrıya güveniriz' yazması gerekirken 'Sen kendi işine bak' yazmaktadır.

ZENGİNLİK SEMBOLÜ ANANAS 1880'lerde, ananaslar statü sembolü olarak görülüyordu. İnsanlar parti vermek için bir tanesini kiralayabiliyor hatta evlerine astıkları resimlerde ananas olması gerekiyordu. Öyle ki, ananas almak için para biriktiriyor ve çürüyene kadar yanlarında taşıyorlardı.

194 ASKERİ KURTARAN GÜVERCİN 1918 yılında, bir posta güvercini, destek isteyen 194 Amerikalı askerin hayatını kurtarmıştır. Güvercin bu haberi getirdiğinde bir gözü kör, göğsünden vurulmuş, her tarafı kanla kaplı ve ayağındaki tendonlarının biri kopmuş haldeydi.

'İNSANLIĞI GÜCENDİRDİM' Tarihteki en parlak dahilerden biri olan Leonardo Da Vinci'nin son sözleri ise şunlar olmuştu: ''Çalışmalarım olması gereken kaliteye ulaşmadığı için Tanrıyı ve insanlığı gücendirdim.''