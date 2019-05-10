YEMEK

Sizi olduğunuzdan daha iyi aşçı yapacak 6 malzeme

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.05.2019 17:03 | Son Güncelleme

Mutfağınızda bu çok yönlü malzemeleri kullanarak yemeklerinizin lezzetini artırmanız mümkün.

Mutfakta çıtayı daha da yükseltmek için 6 sihirli malzemeyi açıklıyoruz, buyursunlar!

Sizi olduğunuzdan daha iyi aşçı yapacak 6 malzeme

Mantar

Mantar
Vejetaryenler bu lezzete yabancı değiller :) Özellikle mantarın bazı çeşitleri kırmızı ete tercih edilebilir. Sebze yemeklerinize mantar ilave ederek farklı bir aroma yakalayabilirsiniz. Daha önce lazanyayı mantarla pişirmiş miydiniz? Öyleyse bir kez deneyin. Farkı daha ilk tadımda anlayacaksınız.

Vanilya özü

Vanilya özü
Aroması son derece yüksek olan vanilya özünü her çeşit tatlıya ilave edebilirsiniz. Üstelik sadece 1 damla eklemeniz bile o enfes aromayı sağlamanıza yetecek.

Balzamik sirke

Balzamik sirke
Sadece salatalara değil, her şeye uyum sağlıyor balzamik sirke. Tavuk yemeklerinde, sebze yemeklerin de ve hatta meyve çubuklarında bile kullanmak mümkün.

Hardal

Hardal
Genellikle patates kızartması, hamburger gibi fast food ürünlerin tüketiminde tercih edilen bir sos çeşididir. Ancak hardal kullanımını sadece bu tarz yemeklerle sınırlandırmayın. Salatalarınıza, sandviçlerinize ve hatta deniz mahsüllerine bile sos olarak kullanabilirsiniz. Böylelikle farklı ve iddialı aromalar ortaya koyabilirsiniz.

Turunçgiller

Turunçgiller
Limon ya da portakalda bulunan asit, yemeğinizin tadını dengeleyecek ve lezzetini artıracaktır. Bunun için meyvelerin kabuklarını rendeleyerek kullanmanız yeterli.

Zencefil

Zencefil
Zencefil, yemekler arası geçişlerde mükemmel bir damak temizleyicidir. Aynı zamanda sağlıklı sindirimin anahtarıdır. Zencefili tatlılara, pilavlara ya da çorbalara ilave ederek yemeklerinizin aromasını zenginleştirebilirsiniz.
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