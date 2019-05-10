Mutfakta çıtayı daha da yükseltmek için 6 sihirli malzemeyi açıklıyoruz, buyursunlar!

Sizi olduğunuzdan daha iyi aşçı yapacak 6 malzeme

Mantar Vejetaryenler bu lezzete yabancı değiller :) Özellikle mantarın bazı çeşitleri kırmızı ete tercih edilebilir. Sebze yemeklerinize mantar ilave ederek farklı bir aroma yakalayabilirsiniz. Daha önce lazanyayı mantarla pişirmiş miydiniz? Öyleyse bir kez deneyin. Farkı daha ilk tadımda anlayacaksınız.

Vanilya özü Aroması son derece yüksek olan vanilya özünü her çeşit tatlıya ilave edebilirsiniz. Üstelik sadece 1 damla eklemeniz bile o enfes aromayı sağlamanıza yetecek.

Balzamik sirke Sadece salatalara değil, her şeye uyum sağlıyor balzamik sirke. Tavuk yemeklerinde, sebze yemeklerin de ve hatta meyve çubuklarında bile kullanmak mümkün.

Hardal Genellikle patates kızartması, hamburger gibi fast food ürünlerin tüketiminde tercih edilen bir sos çeşididir. Ancak hardal kullanımını sadece bu tarz yemeklerle sınırlandırmayın. Salatalarınıza, sandviçlerinize ve hatta deniz mahsüllerine bile sos olarak kullanabilirsiniz. Böylelikle farklı ve iddialı aromalar ortaya koyabilirsiniz.

Turunçgiller Limon ya da portakalda bulunan asit, yemeğinizin tadını dengeleyecek ve lezzetini artıracaktır. Bunun için meyvelerin kabuklarını rendeleyerek kullanmanız yeterli.