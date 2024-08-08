Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatlarında yarı finalde İtalya'ya mağlup olarak altın madalya şansını kaybetti...

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. İtalya engelini aşıp bir kez daha tarih yazmak isteyen millilerimiz, bu zorlu maçta istediğini yapamayarak parkeden 3-0 mağlup ayrıldı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, cumartesi günü saat 18.15’te Brezilya ile bronz madalya için karşılaşacak.
Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Gruptaki tek mağlubiyetimiz İtalya'ya karşıydı.
Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı göstermişti
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın yarı finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı.