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Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatlarında yarı finalde İtalya'ya mağlup olarak altın madalya şansını kaybetti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.08.2024 21:42
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Olimpiyat tarihinde takım sporlarında yarı finale kalarak bir ilki başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Grup maçında kaybettiğimiz İtalya ile rövanş maçına çıkan millilerimiz, yarı finalde de İtalya'ya 3-0 mağlup olarak final şansını kaybetti. Yarı finale çıkarak müthiş bir tarih yazan Filenin Sultanları unutulamayacak bir maceraya imza attı.

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. İtalya engelini aşıp bir kez daha tarih yazmak isteyen millilerimiz, bu zorlu maçta istediğini yapamayarak parkeden 3-0 mağlup ayrıldı.

  1. Set Sonucu: Türkiye 22-25 İtalya
  2. Set Sonucu: Türkiye 19-25 İtalya
  3. Set Sonucu: Türkiye 22-25 İtalya

BRONZ MADALYA MAÇINA ÇIKACAĞIZ

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, cumartesi günü saat 18.15’te Brezilya ile bronz madalya için karşılaşacak.

GRUPTA 2 GALİBİYET, 1 MAĞLUBİYET YAŞAMIŞTIK

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Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Gruptaki tek mağlubiyetimiz İtalya'ya karşıydı.

ÇİN'İ YENEREK TARİHİMİZDE İLK KEZ YARI FİNALE ÇIKMIŞTIK

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Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı göstermişti

YARI FİNALDE VEDA ETTİK

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın yarı finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Paris Filenin Sultanları
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