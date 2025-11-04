Mynet Trend

Skandal olay! Gardiyan ve mahkum mescitte ilişkiye girdi

İngiltere’de 23 yaşındaki Isabelle Dale isimli gardiyan 33 yaşındaki Şehid Şerif’le mescitte ilişki yaşadı. Skandal olay mahkemeye taşındı.

İngiltere’de 23 yaşındaki gardiyan Isabelle Dale'in, 33 yaşındaki Şehid Şerif'le hapishanenin mescidinde ilişki yaşadı.

Skandal olayın ortaya çıkmadının ordından mahkemede sunulan belgelere göre gardiyan ve mahkumun cinsel ilişkiye girmek için mescidin kapısına başka mahkumları dikdiği öğrenildi. Savcı Kieran Brand, “Kamera olmayan odaya cinsel amaçla girdikleri açıktır” dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savcılık, Dale’in “spice” adlı uyuşturucunun içeriye sokulmasına yardım ettiğini de belirtti. Dale ise mahkumla ilişki yaşadığı ve yasa dışı eşyalar soktuğu yönündeki üç suçlamayı reddetti. Mahkemede, ikili arasında geçen telefon görüşmelerine ait ses kayıtları da dinletildi.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere
