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Skandal paylaşımlarıyla gündemde! Bahar Candan'ın deprem sonrası paylaştığı müstehcen pozuna soruşturma...

12.08.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 6 Şubat sabahı büyük bir felakete gözünü açtı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan hayatını kaybetti. Türkiye'yi derinden sarsan felakette Bahar Candan deprem sonrası paylaştığı müstehcen pozuyla tepki çekti. Candan'ın bu paylaşımı CİMER'e şikayet edildi ve cezalandırılması istendi. Fenomen hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü yaşanan ve birçok şehirde büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası tüm Türkiye, tek yürek olup depremzedeler için seferber oldu. O günlerde sosyal medya fenomeni Bahar Candan skandal bir paylaşıma imza attı.

Candan'ın deprem ile ilgili yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ünlü fenomen sosyal medya hesabında müstehcen bir kıyafetle çekilmiş fotoğrafını paylaşıp "Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz, size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız" diye yazdı.

bahar candan paylaşım

Sosyal medya kullanıcıları, Bahar Candan'ın bu paylaşımına adeta ateş püskürdü. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Candan'a ''Üzüntünü bu pozla mı belli ediyorsun?'', ''Mahalle yanarken sen'', ''İnsanların kayıplarına böyle mi destek oluyorsun?'' ve ''Takipten çıkmanın vakti geldi'' gibi sayısız yorum yapıldı.

Sosyal medyada tepkilere neden olan paylaşım sonrası Candan özür mesajı içeren başka bir paylaşım yapsa da inandırıcı olamadı.

Günaydın'ndan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; bir vatandaş CİMER'e başvurarak Candan'ın milli yas ilan edilen bu felaketle dalga geçtiği için cezalandırılmasını talep etti. Emniyet tarafından kimlik tespiti yapılan fenomen hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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