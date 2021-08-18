Skandal! Stadyum çimlerinde grup seks yaptılar

Norveç futbolunun en üst ligi Eliteserien'de mücadele eden SK Brann kulübü, futbolcularının stadyumun çimlerinde yaptığı grup seksle sarsıldı.

Yerel gazete Bergens Tidende'de yer alan habere göre; SK Brann forması giyen 12 futbolcu, pazartesi günü yapılan antrenman sonrası şehrin gözde mekanlarından Boccone Ristorante'de yemek yedi.

12 FUTBOLCU, 4 KADINI STADYUMA DAVET ETTİ

Ardından eğlenceye bir gece kulübünde devam eden futbolcular, burada tanıştıkları 4 kadını 17 bin kapasiteli Brann Stadion'a davet etti.

12 futbolcu, soyunma odası ve stadyumun çimleri da dahil olmak üzere birçok alanda grup seks yaptı.

KAMERALARA YAKALANDILAR

Güvenlik kameraları tarafından yakalanan olayı kimsenin filme almadığından emin olmak için futbolcular, telefonlarını dışarıda bıraktı ancak güvenlik kameraları olayları kayda aldı.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

Takım kaptanı Daniel Pedersen, bu partide hangi futbolcuların yer aldığına dair soruya cevap vermezken, "Şimdi yapabilecek tek şey özür dilemek. Asla gerçekleşmemesi gereken bir olay yaşandı. Kariyerimde ilk defa böyle bir olay yaşadım." ifadelerini kullandı.

"AĞIR CEZA VERİLECEK"

Brann kulübü ise bu olayın sorumlularına ağır bir ceza verileceğini ancak kulüpten gönderilmeyeceklerini açıkladı.

"SONSUZA KADAR EDECEK"

Brann Teknik Direktörü Eirik Horneland, "Pazar günü son derece önemi bir maçımız var. Böyle bir şeyin yaşanması son derece üzücü. Bu davayla ilgili her şey beni çok rahatsız ediyor ve sonsuza kadar da edecek." dedi.

"BİZ BÖYLE BİR KULÜP DEĞİLİZ"

Brann Kulübü Genel Menajeri Vibeke Johannesen, "Kulüp tarafından futbolculara stadyuma giriş izni verilmiyor. Ancak çok fazla şekilde alkol almışlar, stadyuma gitmişler ve parti yapmışlar. Bu çok ciddi ve tüm futbolcuların durumu birlikte ele alınıyor. Bu davranışları, takım arkadaşlarını ve kulüpte çalışan herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Kulüp olarak böyle görünmek istemezdik. Biz böyle bir kulüp değiliz." açıklamasını yaptı. (Sporx)



