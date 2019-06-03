MAGAZİN

Skandal video sonrası Kerimcan Durmaz'dan bir ilk!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2019 15:04 | Son Güncelleme

Uçakta çektiği mühtehcen video ile hem magazin hem de Türkiye gündemine oturan Kerimcan Durmaz, yaşanan olay sonrası sahnelere dönüyor.

Skandal video sonrası Kerimcan Durmaz'dan bir ilk!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, uçakta mastürbasyon yaparken çektiği videosunu 3 milyon takipçili Instagram hesabından yayınlamıştı. Sonrasında videoyu silen Durmaz, görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte ağır sözlerle eleştirilmişti.

Bir özür videosu yayınlayan ünlü fenomen, sonrasında o videoyu da silmişti. Yavaş yavaş normal hayatına dönen Durmaz, mesleği olan DJ'liğe de kaldığı yerden devam edecek. Bayramın ilk günü için Bodrum'da bir gece kulübüyle anlaşan Kerimcan Durmaz, böylelikle skandal video sonrası ilk kez DJ kabinine çıkacak. (Gecce.com)

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldiAnnesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Amine Gülşe'nin veda gözyaşları!Amine Gülşe'nin veda gözyaşları!
Acun Ilıcalı kızlarını topladıAcun Ilıcalı kızlarını topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kerimcan durmaz dj

En Çok Okunan Haberler

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı

Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım

Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayrılık sonrası yeni imaj! Beğeni yağdı

Ayrılık sonrası yeni imaj! Beğeni yağdı

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amine Gülşe'nin veda gözyaşları!

Amine Gülşe'nin veda gözyaşları!

Acun Ilıcalı kızlarını topladı

Acun Ilıcalı kızlarını topladı

Serdar Ortaç kendi kendini yalanladı!

Serdar Ortaç kendi kendini yalanladı!

Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı

Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Buse Narcı'nın Bali çıkarması!

Buse Narcı'nın Bali çıkarması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.