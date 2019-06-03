Skandal video sonrası Kerimcan Durmaz'dan bir ilk!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, uçakta mastürbasyon yaparken çektiği videosunu 3 milyon takipçili Instagram hesabından yayınlamıştı. Sonrasında videoyu silen Durmaz, görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte ağır sözlerle eleştirilmişti.

Bir özür videosu yayınlayan ünlü fenomen, sonrasında o videoyu da silmişti. Yavaş yavaş normal hayatına dönen Durmaz, mesleği olan DJ'liğe de kaldığı yerden devam edecek. Bayramın ilk günü için Bodrum'da bir gece kulübüyle anlaşan Kerimcan Durmaz, böylelikle skandal video sonrası ilk kez DJ kabinine çıkacak. (Gecce.com)



