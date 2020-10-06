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Skandalın ardından Cem Özer'in eşinden açıklama

06.10.2020 11:23 | Son Güncelleme:
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Evli ve iki çocuk babası Cem Özer'in bir takipçisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği iddiası ortaya atıldı. Beyaz TV kanalında Söylemezsem Olmaz programında açıklanan olayın ardından Cem Özer'den ve eşi Pınar Dura'dan açıklama geldi.

Evli ve iki çocuk babası Cem Özer'in bir takipçisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği iddiası ortaya atıldı. Beyaz TV kanalında Söylemezsem Olmaz programında açıklanan olayın ardından Cem Özer sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Hata yaptığını kabul eden Cem Özer taciz iddiasını reddetti ve eşinden özür diledi.

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Cem Özer, "Kamuoyuna açıklama: Bizim ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir. Bu konudan Şimdi de sizlerin haberi oldu. Bu kişinin iyi niyetli olmadığı belli bu kişinin. Biz aramızda bu konuyu çözdük. Bütün kamuoyuna duyururuz" dedi.

İddiaların ardından Cem Özer'in eşi Pınar Dura, bir açıklama yaparak eşine destek mesajı verdi.

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Pınar Dura, Cem Özer'in doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"Güzel ruhlu sevgilim,
Sen, hayata karşı duruşunla, engin bilgi birikiminle, mütevazi ruhunla, duygusallığınla ve merhametinle bana hep ilham veriyorsun.
Senin oyunculuğunu izlerken bir hayranın, evimizde ise hayat arkadaşın ve karın olmaktan gurur duyuyorum.

Yaşama sevincim, Doğum Günün Kutlu Olsun..

Seni çok ama çok seviyorum...

Aşkhımmmmm"

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