Skoda Superb 500 000’i gördü

Çek otomobil üreticisi Skoda, sahip olduğu yüksek kâr marjları ve istikrarlı büyümesi ile bugün Volkswagen Group’un en değerli markalarından biri. Son yıllarda Avrupa’da önlenemez bir yükselişe geçen Skoda, Volkswagen’i bile tedirgin edecek hızda bir büyümeye ile yoluna devam ediyor. Birçok kişi Çek üreticinin son dönemdeki bu başarısını 2016 yılında piyasaya çıkardığı yenilikçi SUV modelleri; Karoq ve Kodiaq’a bağlıyor. Ancak bu başarının kaynağı 2016’tan çok daha eskilere dayanıyor. Skoda piyasada, trendleri yakından takip eden yenilikçi bir marka olarak bilinmesine karşın bazı noktalarda oldukça muhafazakar. Çek markası, özellikle Avrupa’daki pazar stratejisini belirlerken kullanıcıların ihtiyaçları ve bu doğrultuda gelen talebin yanı sıra kendi güvendiği köklü modelleri de dikkate alıyor. Bu durumun en iyi örneklerinden biri ise şüphesiz Skoda Superb.

2018 yılında Avrupa’daki otomobil satışları 15.65 milyon ile sabit kaldı, piyasa tüm yıl boyunca yatay seyretti. Ancak buna rağmen pazardaki dengeler çok değişti. Crossover / SUV segmenti 2018’de resmen pazarın 3’te 1’ini ele geçirdi. Bunu yaparken en çok, Passat ve Superb’nin de aralarından bulunduğu orta ölçekli sedanlardan pay aldı. Bir yılda tam 250.000 satış crossover / SUV segmentine kaptırıldı.

Volkswagen dahil diğer tüm markaların bu işte ne kadar satış kaybettiğini bilmiyoruz. Buna karşın Skoda’nın bu durumdan pek de zararlı çıkmadığına eminiz. Çek üretici, crossover / SUV segmentinde iki önemli oyuncuya sahip olmasına rağmen yine de 18 yıllık amiral gemisini boşlamadı, Superb’nin üretimine ve pazarlanmasına gereken önemi fazlasıyla verdi. Bu sayede Avrupa’da devam eden yoğun SUV saldırısını geçtiğimiz yıl mümkün olan en az zararla atlattı. Az da olsa Superb’den SUV’lere giden satışları ise karşı taraftan Karoq ve Kodiaq ile karşıladı. Avrupa’da çöküşe geçen orta ölçekli sedan segmentinin güçlü oyuncularından biri olan Superb, geçtiğimiz yıl rakiplerine göre oldukça iyi bir performans sergiledi. Avrupa’da yaşanan SUV çılgınlığı üçüncü nesil Superb’nin 500.000 bandını geçmesine engel olamadı. Sadece 4 yıl önce, 2015’te üçüncü nesil ile üretime giren mevcut Superb, geçtiğimiz günlerde üretilen 500.000’inci örneği ile büyük bir dönüm noktasından geçti ve markasına Çekya’daki Kvasiny tesislerinde bayram havası yaşattı.