Skorundan çok kartı var! Yine Caner Erkin yine olay...

Trendyol 1.Lig'in 15.haftasında Sakarayaspor evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan ev sahibinde takımın 37 yaşındaki emektar futbolcusu Caner Erkin kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Erkin bu kartla birlikte 8.maçında 3.kırmızısını gördü.

Burak Kavuncu
Türkiye 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor iç sahada Ümraniyespor'u ağırladı. Karşılaşmada 13dakikada Barış Ekincier'in golüyle 1-0 geriye düşen Sakaryaspor, 83.dakikada Zwolnski'nin golüyle 1-1 berabere kaldı.

YİNE CANER YİNE OLAY!

Yeşil-beyazlı ekipte takımın tecrübeli isimlerinden Caner Erkin karşılaşmanın 52.dakikasında uzun top yollamak istedi. Rakip takımdan Atalay'a çarpan topta el itirazı yaptı. Caner hakeme karşı sergilediği sert tavır sebebiyle oyundan atılırken, şiddetli itirazlarına devam eden Erkin oyundan arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı.

8 MAÇ 3 KIRMIZI KART!

Caner Erkin, bu sezon ilk kırmızı kartını küfür, ikincisini takım arkadaşına tokattan görürüken Ümraniyespor karşısında da küfürden ötürü oyundan atıldı.

SKORUNDAN FAZLA KARTI VAR

Öte yandan Caner Erkim Sakaryaspor formasıyla çıktığı 8 maçta 2 asist kaydederken, 37 yaşındaki sol bek 2 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü. Bu istatistikler bazında tecrübeli oyuncu yaptığı skordan fazla kart görerek sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler Bein Sports kanalından alınmıştır

