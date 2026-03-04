Skriniar ve Oosterwolde'ye Avrupa kancası! Fenerbahçe’nin "Savunma Duvarı" yıkılıyor mu?

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de, sezon sonu için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin savunma hattındaki iki ismi; Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde için İtalya ve İngiltere'den ciddi talipler çıktı.

SKRINIAR İÇİN NAPOLİ DEVREDE

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, yeniden İtalya Serie A yolcusu olabilir. Napoli, Slovak yıldız için menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe ilk teklifini iletti. Ancak şampiyonluk yarışının kritik bir evresinde olunduğu için Fenerbahçe yönetimi bu teklife henüz resmi bir yanıt vermedi. Skriniar'ın sarı-lacivertli ekiple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri yaklaşık 11 milyon Euro.

ADA'DAN OOSTERWOLDE'YE YAKIN MARKAJ

Savunmanın bir diğer kilit ismi Jayden Oosterwolde ise İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Crystal Palace ve Leeds United'ın, Hollandalı oyuncunun durumu hakkında kulüpten detaylı bilgi aldığı öğrenildi. Gelecek ay her iki İngiliz kulübünün de resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. 2028'e kadar sözleşmesi olan Oosterwolde'nin piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SAVUNMANIN "GEÇİLMEZ" İKİLİSİ

Bu sezon birlikte 32 maçta görev yapan Skriniar ve Oosterwolde ikilisi, Fenerbahçe'nin kalesini gole kapatmasında büyük rol oynadı. Bu maçların 14'ünü gol yemeden tamamlayan ikilinin performansı, Avrupa devlerinin iştahını kabartmış durumda. Yönetimin, ligin geri kalanındaki performanslara ve gelecek tekliflerin miktarına göre bir yol haritası belirleyeceği konuşuluyor.