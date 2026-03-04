SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Hakem Arda Kardeşler'den şike teklifine olay yanıt! "Hemen karakola gidip ifademi verdim"

Eylül ayından bu yana maç alamayan ve hakemlikten istifa eden Arda Kardeşler açıklamalarda bulundu. Mühendislik kariyerine dönmeyi planlayan Kardeşler, bir yandan da menajerlik sınavına hazırlanarak futbol dünyası içinde kalmaya devam etmek istiyor. Öte yandan Arda Kardeşler, "Beşiktaşlılar'ın unutamadığı Van maçı var ya, onun gibi bir şey artık yaşanmıyor." diyerek Türk hakemliğini savundu.

Hakem Arda Kardeşler'den şike teklifine olay yanıt! "Hemen karakola gidip ifademi verdim"
Burak Kavuncu

Trabzonspor - Gaziantep FK maçında verdiği bir karar sonrası hakemliği bırakan Arda Kardeşler itiraflarda bulundu.

"BEŞİKTAŞLILAR'IN UNUTAMADIĞI MAÇ VAR"

Hakem Arda Kardeşler den şike teklifine olay yanıt! "Hemen karakola gidip ifademi verdim" 1

Spor Bursa'dan gazeteci Serkan Yetişmişoğlu'na konuşan hakem Arda Kardeşler: "VAR, büyük skandalları ve fahiş hataları engellemek için çıktı. Ofsayt ve çizgi kararlarında birçok şeyi çözdü ama penaltı ve elle oynama gibi yoruma açık pozisyonlarda dünyanın her yerinde tartışmalar devam ediyor. Beşiktaşlılar'ın unutamadığı Van maçı var ya, onun gibi bir şey artık yaşanmıyor."

"2-3 SENEDİR MÜTHİŞ MAÇLAR YÖNETMİYORDUM"

Hakem Arda Kardeşler den şike teklifine olay yanıt! "Hemen karakola gidip ifademi verdim" 2

Arda Kardeşler: "10 sene doya doya yaptım hakemliği. Son 2-3 senedir performansım uçuyor, çok iyi değildi. Müthiş maçlar yönetmiyordum doğruyu söylemek gerekirse. Buraya kadarmış diyelim."

"BAŞKAN DİYECEĞİNİ DEDİ"

Hakem Arda Kardeşler den şike teklifine olay yanıt! "Hemen karakola gidip ifademi verdim" 3

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Bunun bedeli ağır olur" sözleri

Arda Kardeşler: "Başkan zaten o gün diyeceğini dedi. Onun üzerine benim artık Türkiye'de hakemlik yapmam çok mümkün değildi. O günden sonra da bir daha yapmadım. Ocak ayında istifa dilekçesini gönderdim. Bu sadece prosedürü yerine getirmekti, hukuki boyutuydü. İstifam onaylandı ve süreç netleşti."

"DIŞARIDAN İZLESEYDİM..."

Hakem Arda Kardeşler den şike teklifine olay yanıt! "Hemen karakola gidip ifademi verdim" 4

Trabzonspor - Gaziantep FK maçında pozisyon için

Arda Kardeşler: "Orada oyuncu başlıyor, önünde rakip oyuncu engellemeye çalışıyor. Top dururken ben bir düdük çalıyorum 'kullanma' diye ama o esnada kullanıyor. Sonra ben 'bekle' dedim. Birçok maçta olan bir durum ama avantajın kaybolması nedeniyle olay farklı yerlere gitti. Etkisi büyük oldu. Dışarıdan izleseydim, ben de avantajı kaybolmuş derdim, çünkü önü çok açıkmış."

ŞİKE TEKLİFİ GELDİ Mİ?

Hakem Arda Kardeşler den şike teklifine olay yanıt! "Hemen karakola gidip ifademi verdim" 5

"Bir kez oldu. O da zaten belgeleriyle federasyonda kayıtlı duruyor. Hemen karakola gidip ifademi vermiştim. Benim yöneteceğim bir maç değildi, başka birine benim üzerimden ulaşmaya çalışmışlardı."

"FUTBOLCU MENAJERLİĞİ YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM..."

Hakem Arda Kardeşler den şike teklifine olay yanıt! "Hemen karakola gidip ifademi verdim" 6

"Futbolcu menajerliği yapmayı düşünüyorum. FIFA menajeri olarak lisanslı bir şekilde bu işe girmek istiyorum. Nisan sonundaki sınavlara hazırlanıyorum. Güney Marmara bölgesi çok yetenekli futbolcular çıkarıyor. Onların gelişimine destek olmak, doğru kulüplere yönlendirmek istiyorum. Hakemlikten gelen çevremi ve gözlem yeteneğimi bu alanda kullanacağım."

"BİR TEKNİK DİREKTÖR SOYUNMA ODASINA GELDİ!"

Hakem Arda Kardeşler den şike teklifine olay yanıt! "Hemen karakola gidip ifademi verdim" 7

"İsim vermeyelim, bir teknik direktör bir hışımla soyunma odasına geldi, kapıyı çaldı, eliyle tebrik ediyor ama gözüyle ateş ediyor. Berabere bitmişti o maç. Bana 'hakemler futbolu bilmiyor' dedi. Ben de ona sinirle 'ben futbolcu olmak için çalıştım, futbolu bilseydim futbolcu olurdum. Niye gelip burada hakemlikle uğraşayım, kolay değil' dedim. 'Doğru söylüyorsun, hakemlere böyle bakacağım' dedi. Ertesi hafta röportajda yine hakem eleştirdi."

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şenol Güneş ve İsmail Türüt’ten yılın düeti! "Ben Seni Sevduğumi"Şenol Güneş ve İsmail Türüt’ten yılın düeti! "Ben Seni Sevduğumi"
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer! Boey'i de geçiyorGalatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer! Boey'i de geçiyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakem Arda Kardeşler Trabzonspor VAR son dakika beşiktaş tff İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.