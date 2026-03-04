Hakem Arda Kardeşler'den şike teklifine olay yanıt! "Hemen karakola gidip ifademi verdim"

Trabzonspor - Gaziantep FK maçında verdiği bir karar sonrası hakemliği bırakan Arda Kardeşler itiraflarda bulundu.

"BEŞİKTAŞLILAR'IN UNUTAMADIĞI MAÇ VAR"

Spor Bursa'dan gazeteci Serkan Yetişmişoğlu'na konuşan hakem Arda Kardeşler: "VAR, büyük skandalları ve fahiş hataları engellemek için çıktı. Ofsayt ve çizgi kararlarında birçok şeyi çözdü ama penaltı ve elle oynama gibi yoruma açık pozisyonlarda dünyanın her yerinde tartışmalar devam ediyor. Beşiktaşlılar'ın unutamadığı Van maçı var ya, onun gibi bir şey artık yaşanmıyor."

"2-3 SENEDİR MÜTHİŞ MAÇLAR YÖNETMİYORDUM"

Arda Kardeşler: "10 sene doya doya yaptım hakemliği. Son 2-3 senedir performansım uçuyor, çok iyi değildi. Müthiş maçlar yönetmiyordum doğruyu söylemek gerekirse. Buraya kadarmış diyelim."

"BAŞKAN DİYECEĞİNİ DEDİ"

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Bunun bedeli ağır olur" sözleri

Arda Kardeşler: "Başkan zaten o gün diyeceğini dedi. Onun üzerine benim artık Türkiye'de hakemlik yapmam çok mümkün değildi. O günden sonra da bir daha yapmadım. Ocak ayında istifa dilekçesini gönderdim. Bu sadece prosedürü yerine getirmekti, hukuki boyutuydü. İstifam onaylandı ve süreç netleşti."

"DIŞARIDAN İZLESEYDİM..."

Trabzonspor - Gaziantep FK maçında pozisyon için

Arda Kardeşler: "Orada oyuncu başlıyor, önünde rakip oyuncu engellemeye çalışıyor. Top dururken ben bir düdük çalıyorum 'kullanma' diye ama o esnada kullanıyor. Sonra ben 'bekle' dedim. Birçok maçta olan bir durum ama avantajın kaybolması nedeniyle olay farklı yerlere gitti. Etkisi büyük oldu. Dışarıdan izleseydim, ben de avantajı kaybolmuş derdim, çünkü önü çok açıkmış."

ŞİKE TEKLİFİ GELDİ Mİ?

"Bir kez oldu. O da zaten belgeleriyle federasyonda kayıtlı duruyor. Hemen karakola gidip ifademi vermiştim. Benim yöneteceğim bir maç değildi, başka birine benim üzerimden ulaşmaya çalışmışlardı."

"FUTBOLCU MENAJERLİĞİ YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM..."

"Futbolcu menajerliği yapmayı düşünüyorum. FIFA menajeri olarak lisanslı bir şekilde bu işe girmek istiyorum. Nisan sonundaki sınavlara hazırlanıyorum. Güney Marmara bölgesi çok yetenekli futbolcular çıkarıyor. Onların gelişimine destek olmak, doğru kulüplere yönlendirmek istiyorum. Hakemlikten gelen çevremi ve gözlem yeteneğimi bu alanda kullanacağım."

"BİR TEKNİK DİREKTÖR SOYUNMA ODASINA GELDİ!"

"İsim vermeyelim, bir teknik direktör bir hışımla soyunma odasına geldi, kapıyı çaldı, eliyle tebrik ediyor ama gözüyle ateş ediyor. Berabere bitmişti o maç. Bana 'hakemler futbolu bilmiyor' dedi. Ben de ona sinirle 'ben futbolcu olmak için çalıştım, futbolu bilseydim futbolcu olurdum. Niye gelip burada hakemlikle uğraşayım, kolay değil' dedim. 'Doğru söylüyorsun, hakemlere böyle bakacağım' dedi. Ertesi hafta röportajda yine hakem eleştirdi."