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Skubic: Penaltı pozisyonunda faul vardı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 23.11.2018 23:13 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor'a Galatasaray deplasmanında 1 puanı getiren Skubic, attığı penaltı öncesi kendine yapılan hareketin faul olduğunu savundu.

Skubic: Penaltı pozisyonunda faul vardı

Atiker Konyaspor'a Galatasaray deplasmanında 1 puanı getiren Skubic, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşurken; kazandıkları penaltı pozisyonunda kendisine yapılan hareketin faul olduğunu savundu.

Serdar Aziz'in kendine yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendiren Skubic, "Penaltı pozisyonu öncesinde Amiri bana çok iyi bir pas verdi. Kim yaptı hatırlamıyorum ama pozisyon fauldü. Mutluyum çünkü penaltıyı gole çevirdim ve 1 puan aldık" dedi.

Aykut Kocaman'ı öven Skubic, "Beraberliği yakaladığımız için çok mutluyum. Aykut Kocaman bize pozitif enerji getirdi. Daha önceden de birbirimizi biliyorduk. Gelmiş olduğu günden beri çok çalışma imkanımız olamadı ama burada iyi bir sonuç almayı başardık" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Skubic konyaspor Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hahahaha iyi oldu cincona
Boyle penalti olursa, her macta en az 2-3 penalti verilmesi lazim. Mudahale sonucu top duruyor. Skubic kendini yere atiyor. Skubic'in sari kart gormesi lazimken; GS 2 puan kaybediyor, en iyi defans oyuncusunu kaybediyor. Gorecegiz hakem de iyi puan alacak..Biz de futbol izledigimizi zannedecegiz..
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