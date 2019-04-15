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Skype üzerinden ekran paylaşım özelliği, yakında geliyor

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TEKNOLOJİ  | 15.04.2019 08:38 | Son Güncelleme

Daha önceden oldukça farklı güncellemelere imza atan Skype, artık kullanıcılarını çok daha fazla memnun edebilecek gibi görünüyor.

Skype üzerinden ekran paylaşım özelliği, yakında geliyor

Windows işletim sistemi üzerinden yapabildiğiniz TeamViewer özelliğinin bir benzeri, görünen o ki Skype kullanılarak da aktif hale getirilebiliyor. Konuyla ilgili henüz net detaylar ortaya çıkmasa bile, Skype artık çok daha farklı donanımlarla kullanıcı karşısına geçecek. Bu özellik, daha çok kurumsal uygulamalar tarafından kullanılıyordu. Ancak Skype, ilk defa bir mesajlaşma uygulamasına böyle bir özellik getirmeyi başardı.

Bundan kısa bir süre önce Skype, 50 kişinin katılabileceği bir videolu görüşme özelliği sunmuştu. Henüz aradan 1 ay geçmesine rağmen Skype, çoklu video görüşme özelliği herkese yayılmadı. Böylece bu durum, Skype güncellemeleri ile ilgili bizlere de bir ipucu vermiş oldu.

Skype-üzerinden-ekran-paylaşım-özelliği-geldi

Skype güncellemeleri, genellikle beta testinde en az 1 ay kadar kalabiliyor. Bu nedenle yeni ekran paylaşım özelliğini içeren beta testinin herkese ulaşması, biraz zaman alacak gibi görünüyor.

Skype ile yapılabilen ekran paylaşım özelliği, şu an için yalnızca Android cihazlarında kullanılabilir olacak. İlerleyen dönemlerde, iOS için de böyle bir güncellemenin beta testi ile gelmesi bekleniyor. Skype’ın bu yeni özelliklerini beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Skype Windows işletim sistemi

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