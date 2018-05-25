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Slaven Bilic Çin Milli Takımı'nı çalıştıracak iddiası

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.05.2018 10:19 | Son Güncelleme

Ada basını, Geçtiğimiz sezon West Ham United ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

Slaven Bilic Çin Milli Takımı'nı çalıştıracak iddiası

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, geçtiğimiz kasım ayında West Ham United'la yollarını ayırmıştı. O gün bugündür boşta olan Hırvat teknik adam hakkında Ada basını flaş bir iddia ortaya attı. Ülkenin yüksek tirajlı gazetesi The Sun, Bilic'in yeni durağının Çin Milli Takımı olacağını öne sürdü. Haberde Çin'in hâlihazırdaki teknik direktörü Marcelo Lippi'nin görevine son verildiği ve yerine Bilic'in getirileceği iddia edildi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
slaven bilic Çin Beşiktaş

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