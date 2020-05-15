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Slaven Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.05.2020 11:34 | Son Güncelleme

FIFA, Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımı arasındaki anlaşmazlıktan dolayı Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Slaven Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat

Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad 2018'de ekim ayında takımın başına getirdiği Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic ile 2019 yılının şubat ayında yollarını ayırmıştı. FIFA, Al-Ittihad ile Bilic arasında anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu. Buna göre Al-Ittihad, Slaven Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat vermesine karar verdi.

51 yaşındaki teknik direktör, şu an İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'i çalıştırıyor. Bilic bir dönem Türkiye'de de Beşiktaş'ta görev almıştı.

(İHA)

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