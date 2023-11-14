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Slaven Bilic'ten Beşiktaş dönemine ait açıklama! ''Türk takımları devlet gibi''

14.11.2023 21:26 | Son Güncelleme:
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Bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Slaven Bilic açıklamalarda bulundu. Bilic, "Beşiktaş'ta çalışırken İstanbul'a bayılıyordum ama insanlar gelip, 'Anadolu'yu görmeden konuşma' diyordu. Oraya gittiğimizde gördüğüm şey Bosna'dan farklı değildi." dedi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic o döneme ait flaş itiraflarda bulundu. İşte Bilic'in açıklamaları...

"MAAŞLAR GEÇ YATIYORDU"

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"Balkan bölgesinde yetişmiş teknik direktörler kültürlere kolay alışabiliyor. Bir İngiliz veya Alman farklı kültürlere girdiğinde şok yaşayabiliyor. Örneğin Türkiye'de maaşım biraz geç yatıyordu ancak buna şaşırmadım. Hajduk Split'teyken de maaşım geç yatıyordu ama elbet yatacağını biliyordum."

"TERZIC'İ KİRALADIM"

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"Beşiktaş'a giderken Nicola Jurcevic ve Edin Terzic'i yanıma aldım. Terzic o zaman Dortmund U19 Takımı'nın başındaydı ve ben de Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc ile konuştum. Zorc, 'Edin için büyük planlarımız var ama onu birkaç yıllığına sana kiralayabilirim.' dedi."

"BEŞİKTAŞ HARİKA BİR TAKIM"

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"Türk insanları çok sevdim. Her şeylerini size veriyorlar, kalplerini size veriyorlar. İstanbul; tarihiyle, havasıyla mükemmel bir şehir. Beşiktaş da harika bir takım."

"SANKİ DEVLET GİBİLER"

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"Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sadece futbol kulübü değiller. Bu camialar birer yaşam biçimi. Devlet gibiler. Sonuçlar iyiyse her şey harika ama kötü sonuçlar için aynı şeyi söyleyemem. Orada harika zaman geçirdim. Beşiktaş ile 2 sezon üst üste üçüncü olmak iyi değildir ancak taraftarlar yaptığımız şeylere kıymet verdi. 2 yıl boyunca stadımız yoktu. Birçok iç saha maçımızı Ankara'da veya Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadık. Zor zamanlardı."

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ANDI"

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"Arsene Wenger bana gelip, 'Türk kulüpleri ile birçok kez iki ayaklı maç oynadım ama ilk kez 180 dakikada kırılma yaşamayan bir Türk takımı gördüm. Tebrik ederim.' dedi. Benim için büyük bir andı. Gruplarda Tottenham'ı, gruptan çıktıktan sonra ise Liverpool'u yendik. Liverpool'u penaltılarda elediğimiz gece tarihi bir geceydi. Tribünlerde 63 bin kişi vardı."

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