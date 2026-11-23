Şampiyonlar Ligi Slavia Prag Çarşamba 20:45 Villarreal

Slavia Prag ile Villarreal, 25 Kasım 2026 tarihinde Fortuna Arena'da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşılaşıyor.

Slavia Prag, güçlü bir iç saha performansıyla dikkat çekerken, Villarreal ise deplasmanda daha zayıf bir form sergiliyor.

Lig Durumu Villarreal 10. İspanya La Liga O 13 G 4 B 3 M 6 P 15 19 Attığı Gol 18 Yediği Gol +1 Averaj Gol Durumu (Toplam) Villarreal 19 / 18 İç Saha / Deplasman Performansı V Villarreal Deplasman Oynanan Maç 7 G / B / M 2 / 2 / 3 Gol 11 – 11

Slavia Prag (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 2 gol yedi.

Villarreal (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 14 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 15 puanla 10. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Slavia Prag tüm kulvarlar Sigma Olomouc 0-2 Slavia Prag Çekya 1. Ligi G

Slavia Prag 4-1 Artis Brno Çekya 1. Ligi G

Slavia Prag 1-2 Arsenal Şampiyonlar Ligi M

Jablonec 0-5 Slavia Prag Çekya 1. Ligi G

Slavia Prag 4-0 Zbrojovka Brno Çekya Kupası G Villarreal M G M G B tüm kulvarlar Barcelona 3-2 Villarreal İspanya La Liga M

Villarreal 2-0 Getafe İspanya La Liga G

Villarreal 0-6 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi M

Villarreal 0-1 Espanyol İspanya La Liga M

Manacor 0-5 Villarreal İspanya Kral Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Son 5 maçında 4 galibiyet alan Slavia Prag, yakaladığı form ile avantajlı bir konumda. Villarreal ise son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve bu durum, maç öncesi baskı altında olduklarını gösteriyor.

Eksik Oyuncular Slavia Prag 11 eksik Igoh Ogbu Elias Pitak Adonija Ouanda Toumani Diakite Hamidou Kante David Moses Stepan Chaloupek Danijel Sturm Lukas Provod Ondrej Kolar Tomas Chory Villarreal 4 eksik Alassane Diatta Ilias Akhomach Juan Foyth Gerard Moreno

Slavia Prag kadrosunda Igoh Ogbu (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Elias Pitak (Sakat - Ayak Bileğinde Yırtık), Adonija Ouanda (Sakat), Toumani Diakite (Şüpheli), Hamidou Kante (Sakat), David Moses (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Stepan Chaloupek (Sakat - Kas Sakatlığı), Danijel Sturm (Şüpheli), Lukas Provod (Şüpheli), Ondrej Kolar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Tomas Chory (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Villarreal kadrosunda Alassane Diatta (Sakat - Adale Yırtığı), Ilias Akhomach (Sakat - Kas Sakatlığı), Juan Foyth (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Gerard Moreno (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Alberto Moleiro Villarreal 2 Gol 5 Asist Georges Mikautadze Villarreal 3 Gol 1 Asist Ayoze Perez Villarreal 1 Gol 3 Asist Nicolas Pepe Villarreal 2 Gol 1 Asist

Villarreal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Georges Mikautadze, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Alberto Moleiro.