Slavia Prag ile Villarreal, 25 Kasım 2026 tarihinde Fortuna Arena'da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşılaşıyor.
Slavia Prag, güçlü bir iç saha performansıyla dikkat çekerken, Villarreal ise deplasmanda daha zayıf bir form sergiliyor.
Slavia Prag (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 2 gol yedi.
Villarreal (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 14 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 15 puanla 10. sırada.
Son 5 maçında 4 galibiyet alan Slavia Prag, yakaladığı form ile avantajlı bir konumda. Villarreal ise son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve bu durum, maç öncesi baskı altında olduklarını gösteriyor.
Slavia Prag kadrosunda Igoh Ogbu (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Elias Pitak (Sakat - Ayak Bileğinde Yırtık), Adonija Ouanda (Sakat), Toumani Diakite (Şüpheli), Hamidou Kante (Sakat), David Moses (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Stepan Chaloupek (Sakat - Kas Sakatlığı), Danijel Sturm (Şüpheli), Lukas Provod (Şüpheli), Ondrej Kolar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Tomas Chory (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Villarreal kadrosunda Alassane Diatta (Sakat - Adale Yırtığı), Ilias Akhomach (Sakat - Kas Sakatlığı), Juan Foyth (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Gerard Moreno (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Villarreal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Georges Mikautadze, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Alberto Moleiro.
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