Slovakya maçı her şeyi değiştirdi! Montella'dan Kosova maçında büyük ters köşe

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kader maçına çıkıyor. Kosova deplasmanı öncesi Vincenzo Montella’nın sahaya süreceği kadro ve tercih edeceği sistem büyük merak konusu olurken, İtalyan teknik adamın sürpriz hamle yapacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir viraja giriyor. Ay-yıldızlılar, play-off finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşarak turnuva bileti için sahaya çıkacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ise zorlu mücadele öncesi kadro ve sistem arayışını sürdürüyor.

MONTELLA'DAN FARKLI PLAN

Romanya karşısında alınan galibiyete rağmen bazı oyuncu tercihleriyle eleştirilen Montella, Kosova maçı öncesi farklı bir plan üzerinde duruyor. İtalyan teknik adamın, rakibin oyun yapısına göre sahaya süreceği 11’i netleştirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

SÜRPRİZ TERCİH

Kosova’nın genellikle 5 savunmacıyla oynayan yapısını analiz eden teknik ekip, buna karşılık verecek bir sistem üzerinde yoğunlaştı. Hücum gücü yüksek rakibe karşı savunma direncini artırmayı hedefleyen Montella’nın, üçlü savunma formülünü değerlendirdiği öğrenildi.

ÜÇLÜ SAVUNMA DENEMESİ

Son antrenmanda Ozan Kabak, Samet Akaydin ve Abdülkerim Bardakcı’yı birlikte deneyen Montella, kanatlarda ise Zeki Çelik ile Ferdi Kadıoğlu’nu görevlendirdi. Bu tercih, takımın hem savunma güvenliğini artırmayı hem de kanat etkinliğini korumayı amaçlıyor.

SLOVAKYA MAÇI SONRASI...

Slovakya’yı deplasmanda 4-3 mağlup ederek dikkat çeken Kosova’nın 5-3-2 sistemiyle yakaladığı başarı, teknik heyetin planlarını doğrudan etkiledi. Montella’nın, özellikle rakibin hücum hattına karşı ekstra önlem almak için bu dizilişi sahaya yansıtması bekleniyor.

ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

