Slovan Bratislava Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? (Canlı yayın ve alternatif kanallar)

Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Deplasmanda Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek siyah beyazlılar 3 puan için mücadele edecek.

Deplasmana gidememiş olan siyah beyazlı taraftarlar bu akşam takımlarını TV karşısında canlı yayını izleyerek destekleyebilecekler. Peki Slovan Bratislava Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi fikstürüne göre karşılaşma Türkiye saati ile 22.00’da oynanacak.

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAÇ MAÇI CANLI YAYIN

Siyah beyazlı taraftarların Türkiye’de maçı canlı izlemek için beINSports üyeliğine sahip olmaları gerekiyor. Maçın Türkiye’deki TV yayını beIN Sports 1 kanalından, internet yani online yayını ise beIN Connect üzerinden verilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAÇ MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ (22.00)

Alternatif Kanallar:

Türkiye dışındaki taraftarlar ise bulundukları ülkede maçın yayın sahip kanaldan izleyebilirler.

İran: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Irak: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

İrlanda: BT Sport Extra

Cezayir: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Avustralya: Optus Sport

Avusturya: DAZN

Bahreyn: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Kanada: DAZN

Çad: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Çin: PPTV Sport China, QQ Sports Live

Çek Cumhuriyeti: ČT Sport

Danimarka: Eurosport Player Denmark

Djibouti: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Mısır: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Fransa: RMC Sport en direct

Almanya: TeleClub Sport Live, DAZN

Yunanistan: Cosmote Sport 7 HD

Macaristan: Digi Sport 3 Hungary

Ürdün: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Kuveyt: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Lübnan: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Libya: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Moritanya: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Fas: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Umman: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Palestinian Territory: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Polonya: IPLA

Portekiz: Match Player

Katar: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Suudi Arabistan: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Slovakya: Dvojka, ČT Sport

Slovenya: TV Slovenija 2

Somali: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Güney Sudan: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

İspanya: Movistar+

Sudan: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

İsveç: Eurosport Player Sweden

İsviçre: DAZN, TeleClub Sport Live

Suriye: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT

Tunus: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Birleşik Arap Emirlikleri: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9

Birleşik Krallık: BT Sport Extra

Amerika Birleşik Devletleri: B/R Live, TUDNxtra