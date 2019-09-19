Slovan Bratislava Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? (Canlı yayın ve alternatif kanallar)

Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Deplasmanda Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek siyah beyazlılar 3 puan için mücadele edecek.
Deplasmana gidememiş olan siyah beyazlı taraftarlar bu akşam takımlarını TV karşısında canlı yayını izleyerek destekleyebilecekler. Peki Slovan Bratislava Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
UEFA Avrupa Ligi fikstürüne göre karşılaşma Türkiye saati ile 22.00’da oynanacak.
Siyah beyazlı taraftarların Türkiye’de maçı canlı izlemek için beINSports üyeliğine sahip olmaları gerekiyor. Maçın Türkiye’deki TV yayını beIN Sports 1 kanalından, internet yani online yayını ise beIN Connect üzerinden verilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.
SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAÇ MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ (22.00)
Alternatif Kanallar:
Türkiye dışındaki taraftarlar ise bulundukları ülkede maçın yayın sahip kanaldan izleyebilirler.
İran: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Irak: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
İrlanda: BT Sport Extra
Cezayir: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Avustralya: Optus Sport
Avusturya: DAZN
Bahreyn: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Kanada: DAZN
Çad: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Çin: PPTV Sport China, QQ Sports Live
Çek Cumhuriyeti: ČT Sport
Danimarka: Eurosport Player Denmark
Djibouti: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Mısır: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Fransa: RMC Sport en direct
Almanya: TeleClub Sport Live, DAZN
Yunanistan: Cosmote Sport 7 HD
Macaristan: Digi Sport 3 Hungary
Ürdün: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Kuveyt: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Lübnan: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Libya: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Moritanya: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Fas: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Umman: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Palestinian Territory: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Polonya: IPLA
Portekiz: Match Player
Katar: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Suudi Arabistan: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Slovakya: Dvojka, ČT Sport
Slovenya: TV Slovenija 2
Somali: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Güney Sudan: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
İspanya: Movistar+
Sudan: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
İsveç: Eurosport Player Sweden
İsviçre: DAZN, TeleClub Sport Live
Suriye: beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT
Tunus: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Birleşik Arap Emirlikleri: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 9
Birleşik Krallık: BT Sport Extra
Amerika Birleşik Devletleri: B/R Live, TUDNxtra
MUHTEMEL 11’LER
Slovan Bratislava: Dominik Greif, Myenty Abena, Jurij Medvedev, Vasil Bozhikov, Vernon De Marco, Marin Ljubicic, Ibrahim Rabiu, Erik Daniel, David Holman, Rhasalla, Sporar
Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Dorukhan Toköz, Boyd, Ljajic, N'Koudou, Umut Nayir
MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM VE PUAN DURUMU
Süper Lig’deki son maçını puansız kapatan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Takımların son beş maçlarındaki performanslarına bakıldığında Beşiktaş’ın 2 mağlubiyet 1 beraberlik 2 galibiyetlik performans gösterdiği görülüyor. Bratislava’nın da son 5 maçlık performans BEşiktaş ile yanı ama farklı olarak Bratislava son maçından galibiyetle ayrılmış.
İstatistikler:
Slovan Bratislava ile Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşacak.
Tarihinde Türk takımlarıyla bir kez eşleşen Slovan Bratislava, 1996/97 sezonundan UEFA Kupası'nda karşılaştığı Trabzonspor'u evinde 2-1 yenmesine rağmen rövanşı 4-1 kaybedip elenmişti.
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde eşleştiği iki Slovak takımına da deplasmanda aynı skorlarla mağlup oldu (1-2 vs Kösice & 1-2 Spartak Trnava).
Avrupa Ligi'nde çıktığı hiçbir maçı kazanamayan Slovan Bratislava (1B 11M), son dokuz karşılaşmayı kaybetti.
Deplasmanda çıktığı son beş Avrupa maçının sadece birini kazanabilen Beşiktaş (2B 2M), daha önceki beş karşılaşmada dört galibiyet almıştı (1M).
Geçen sezon da Avrupa Ligi'ne katılan Beşiktaş, oynadığı altı grup maçında da kalesini gole kapatamamıştı (toplam 11 gol).
Beşiktaş'ın geçen sezon Avrupa Ligi gruplarında attığı gollerin %44'üne doğrudan katkı sağlayan Jeremain Lens (4/9), siyah beyazlı formayla turnuvada hem gol, hem asist katkısı yapan tek oyuncuydu (3 gol & 1 asist).
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde çıktığı 14 Avrupa Ligi maçının sadece ikisini kazanabildi (5B 7M).
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