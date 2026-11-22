Slovan Bratislava ile Real Betis, 24 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Tehelne pole sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Bu maçta Slovan Bratislava ve Real Betis Avrupa'nın en prestijli turnuvasında boy gösterecek. Takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet peşinde koşuyor.
Slovan Bratislava (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 18 gol yedi. (Slovakya Süper Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 5 gol yedi.
Real Betis (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 27 puanla 4. sırada.
Slovan Bratislava, son 5 maçında 3 galibiyet alırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 maçında 3 galibiyet elde etti ve bu turnuvada daha istikrarlı bir performans sergiliyor.
Slovan Bratislava kadrosunda Jurij Medvedev (Sakat - Baldırından Sakat), Roman Cerepkai (Sakat - Sırtından Sakat), Suleiman Camara (Şüpheli) ve Manasse Kianga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Real Betis kadrosunda Cucho Hernandez (Sakat - Adale Problemi), Dani Ceballos (Sakat), Antony (Şüpheli), Iker Losada (Sakat) ve Jose Antonio Morante (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.
Real Betis kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Abde Ezzalzouli, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Isco.
Okuyucu Yorumları 0 yorum