Şampiyonlar Ligi Slovan Bratislava Salı 23:00 Real Betis

Slovan Bratislava ile Real Betis, 24 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Tehelne pole sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu maçta Slovan Bratislava ve Real Betis Avrupa'nın en prestijli turnuvasında boy gösterecek. Takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet peşinde koşuyor.

Lig Durumu Real Betis 4. İspanya La Liga O 13 G 8 B 3 M 2 P 27 21 Attığı Gol 16 Yediği Gol +5 Averaj Gol Durumu (Toplam) Real Betis 21 / 16 İç Saha / Deplasman Performansı RB Real Betis Deplasman Oynanan Maç 7 G / B / M 3 / 3 / 1 Gol 9 – 8

Slovan Bratislava (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 18 gol yedi. (Slovakya Süper Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 5 gol yedi.

Real Betis (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 27 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Slovan Bratislava tüm kulvarlar Ruzomberok 0-1 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi G

Slovan Bratislava 2-2 Trencin Slovakya Süper Ligi B

LASK 4-0 Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi M

Zeleziarne Podbrezova 1-2 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi G

Trencin 0-2 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi G Real Betis B G G B M tüm kulvarlar Sevilla 1-1 Real Betis İspanya La Liga B

Elche 0-2 Real Betis İspanya La Liga G

Borussia Dortmund 2-1 Real Betis Şampiyonlar Ligi M

Real Betis 2-1 Malaga İspanya La Liga G

Celta Vigo 0-0 Real Betis İspanya La Liga B

Maç öncesi değerlendirme

Slovan Bratislava, son 5 maçında 3 galibiyet alırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 maçında 3 galibiyet elde etti ve bu turnuvada daha istikrarlı bir performans sergiliyor.

Eksik Oyuncular Slovan Bratislava 5 eksik Jurij Medvedev Roman Cerepkai Suleiman Camara Manasse Kianga Real Betis 5 eksik Cucho Hernandez Dani Ceballos Antony Iker Losada Jose Antonio Morante

Slovan Bratislava kadrosunda Jurij Medvedev (Sakat - Baldırından Sakat), Roman Cerepkai (Sakat - Sırtından Sakat), Suleiman Camara (Şüpheli) ve Manasse Kianga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Real Betis kadrosunda Cucho Hernandez (Sakat - Adale Problemi), Dani Ceballos (Sakat), Antony (Şüpheli), Iker Losada (Sakat) ve Jose Antonio Morante (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Isco Real Betis 2 Gol 3 Asist Cucho Hernandez Real Betis 2 Gol 2 Asist Abde Ezzalzouli Real Betis 3 Gol 0 Asist Rodrigo Riquelme Real Betis 3 Gol 0 Asist

Real Betis kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Abde Ezzalzouli, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Isco.